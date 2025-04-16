Sürdürülebilirlik adımları hızlıca atılmalı

Albayrak Medya Grubu mecralarından Tvnet ve Z Raporu’nun düzenlediği İş Sohbetleri’nin üçüncüsü dün Halk Bankası’nın ana sponsorluğunda ve Borsa İstanbul’un destekçiliğinde, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın üstlendiği programda; Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Deniz, Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, Halk Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Dr. Menevşe Özdemir Dilidüzgün, Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği (GEKADER) Başkanı Fatih Eren ve MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karaca konuşma yaptı.





İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ÇÖZÜM ŞART

Ekonomik krizler dünya gündeminin ilk maddesi olarak karşımıza çıksa da sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm konuları da dünyanın değişmeyen gündemi aslında. Dünya ısınıyor, iklim değişiyor, küresel ısınmanın getirdiği olumsuz sonuçlarla bu konular daha sık gündeme geliyor. Bu kapsamda, ‘Daha iyi bir dünya için’ temasıyla 'Sürdürülebilirlik Zirvesi' düzenlendi. Zirvede; yeşil dönüşüm, küresel ısınma, iklim değişikliği ve geri dönüşüm gibi başlıklar tartışıldı. Etkinliğe alanında uzman isimlerin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Forumda, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlikte çok geç olmadan gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı. İlk oturum, ‘Enerjide Sürdürülebilir Dönüşüm’ şeklinde gerçekleşti. İlk oturumda konuşma yapan ÇEKUD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Deniz, “İklim değişikliği, sürdürülebilirlik çerçevesinde artık tıkanma noktasına gelmiş bir olgu. Bizim bu problemi çözmemiz gerekiyor. İklim değişikliğinin son yıllardaki hızlı değişimini yavaşlatmamız hatta mümkünse durdurmamız gerekiyor” dedi.





TÜRKİYE EMİSYONUN %1’İNDEN SORUMLU

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş ise, İklim Kanunu teklifi hakkında konuştu. Karataş, şunları kaydetti: “Türkiye, 17 ülkeden kendini ayrı tutamaz. Biz, Paris İklim Anlaşması'na imza atmış ülkelerden biriyiz. Çin, ABD gibi ülkeler imzalamadı. Zaten ana kirletici onlar, bu yükün altına girmeliler. Türkiye, karbon emisyonu açısından bu işin dünyadaki yüzde 1’inden sorumlu. Yer küreyi bazı ülkeler az, bazı ülkeler ise fazla kirletiyor ama neticesinde faturayı hepimiz ödeyeceğiz. Dünyada İklim değişikliğiyle ilgili en sert kararları alan ve uygulayan bölge Avrupa Kıtası. Ürettiğimizin yüzde 54’ünü ise Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Bu yüzden, kararlara uymuyorum diyemezsiniz. Aksi halde yeni pazar bulmanız gerekir.” Zirvenin ikinci oturumunda 'Sürdürülebilir Üretim Modelleri' konuşuldu. Halk Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Dr. Menevşe Özdemir Dilidüzgün, “Biz Halk Yatırım olarak bütünsel bir yaklaşım benimsiyoruz. Sürdürülebilirlikle ilgili önceliklerimizi belirlerken, bütün paydaşlarımızın geri bildirimlerine önem veriyoruz” dedi.





BELEDIYELER GERI DÖNÜŞÜMÜ TEŞVIK ETMELI

GEKADER Başkanı Fatih Eren, belediyelere geri dönüşüm konusunda öneride bulundu. Eren, “Bir çalışmamız vardı. Evlerden toplanan Çevre Vergisi var. Şunu yapabilir belediyeler; Evinde ambalaj atığını ayrıştıran insanlardan Çevre Vergisi almayabilir, teşvik edebilir. Hesaplamamıza göre 4 kişilik bir aileden günlük 6 kiloya yakın ambalaj atığı çıkıyor. Yıllık 2.5 ton gibi bir rakam ediyor” dedi. MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Karaca da, “2023 sonu itibarıyla emisyonların toplamı yaklaşık 53 milyar ton. Bir yıllık küresel ürettiğimiz emisyon miktarı. Türkiye’nin emisyon içerisindeki payı 2023 itibarıyla 599 milyon ton. Tarihi bir sorumluluğumuz olmamakla birlikte yine de 15’inci en fazla emisyon açığı çıkaran ülke olarak bir sorumluluğumuz var. Küresel 53 milyar tonluk emisyonun yüzde 71’ini tek başına enerji ve enerjiyle ilgili sektörler oluşturuyor” diye konuştu.



