Suriye’de petrol denklemi değişti

Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan bölgelerdeki petrol ve doğal gaz kaynakları; sahadaki askeri ve siyasi değişimin aynı zamanda yüksek hacimli bir enerji denklemine karşılık geldiğini ortaya koyuyor. Haseke güneyi, Kamışlı-Malikiye hattı ve Deyrizor’un kuzeyinde yoğunlaşan petrol ve doğal gaz sahalarında milyarlarca varillik potansiyele işaret ediyor. Türkiye Enerji Stratejileri Politikaları ve Araştırma Merkezi (TESPAM) tarafından hazırlanan haritalar, bölgede değişen enerji denkleminin önemini ortaya koyuyor. YPG’den alınan alanlarda tespit edilen rezervler, yalnızca yerel kontrolün değil, Suriye’nin gelecekteki enerji gelirleri ve yeniden yapılanma sürecinin de anahtar unsurları arasında yer alıyor.

HASEKE GÜNEYİNDE 1,3 MİLYAR VARİLLİK HAVZA

Haseke şehrinin güneyinde yer alan petrol ve gaz sahalarında YPG’nin elinden kurtarılan 13 ayrı sahada yaklaşık 1,3 milyar varillik rezerv bulunuyor. Şeyh Süleyman, Şeyh Mansur, El Hol, Tişrin, Goune, Gebe ve Cübessah gibi sahalar, tek tek bakıldığında orta ölçekli görünse de birlikte değerlendirildiğinde bölgenin stratejik bir enerji havzası olduğunu gösteriyor. Özellikle Tişrin sahasında tahmini 400 milyon varili aşan rezerv, Haseke güneyinin neden uzun süredir çatışma ve nüfuz mücadelesinin merkezinde yer aldığını net biçimde ortaya koyuyor.

YPG'NİN GÜCÜ ELİNDEN ALINDI

Deyrizor’un kuzeyinde ise Margada, Ebu Kasap, Derro, Raşid, Atilla, İsbah, El Tabiye ve Cafra gibi 12 sahada toplam 1,1 milyar varillik rezerv dikkat çekiyor. Özellikle İsbah ve El Tabiye sahalarında tahmin edilen yüksek rezervler, Fırat havzasının enerji açısından hâlâ Suriye’nin bel kemiği konumunda olduğunu gösteriyor. Deyrizor kuzeyindeki bu kazanım, YPG’nin doğu Suriye’deki ekonomik manevra alanını daraltırken, petrol gelirlerinin kontrolü üzerinden kurduğu yerel nüfuzun da zayıflamasına yol açıyor.

17 SAHA HALA YPG'NİN ELİNDE

Kamışlı ile Malikiye arasındaki hatta yoğunlaşan petrol ve gaz sahaları da dikkat çekiyor. Bu bölgede YPG’nin elinde kalan sahaların toplam rezervi 4,4 milyar varil seviyesinde hesaplanırken, örgütten alınan alanlarda Yusufiye, Kirbah, Nakur, Ebu Gazel ve El Barde gibi sahalar öne çıkıyor. YPG’den çıkarılan bu sahaların rezerv büyüklükleri tek tek 20-35 milyon varil bandında seyretse de Kamışlı-Malikiye hattı en yüksek potansiyelli petrol kuşaklarından biri olarak görülüyor.

Banyas'a ilk petrol sevkiyatı yapıldı

YPG'den kurtarılan bölgelerde petrol çıkarmaya başlandı. Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre; Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, çıkarılan petrolün Humus ve Banyas rafinerilerine sevkiyatının yapıldığını ifade ederken, petrol kuyularının kurtarıldığı zamanki çalışma durumuna getirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Haberde, gelecek 4 ay içinde günlük petrol üretiminin 100 bin varil olmasının beklendiği kaydedildi. Öte yandan Deyrizor kırsalındaki petrol sahalarından çıkarılan ham petrolü taşıyan 20 tanker, Banyas kentindeki Suriye Petrol Şirketi tesislerine ulaştı.







