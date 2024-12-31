Suriyelilerin dönüşü sanayiyi etkilemez

Bir grup gazeteciye konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi sektöründe insan kaynağı konusunu dönemlik değil, uzun vadeli bir perspektifle ele aldıklarını vurguladı.

İSTİHDAMDAKİ ORANLARI DÜŞÜK

Kacır, Türkiye sanayisinde 6,7 milyon kişinin istihdam edildiğini belirterek, Suriyeli çalışanların bu toplam içindeki payının düşük olduğunu söyledi. "Bazı bölgelerde, sektörlerde ya da şehirlerde Suriyelilerin oranı yüksek görünebilir. Ancak toplam Türk sanayisi içerisinde bu oran oldukça mütevazı bir seviyededir" diyen Kacır, medyada zaman zaman bu konuda yanlış bir algı oluştuğunu da dile getirdi.

ÖNCELİĞİMİZ REKABETÇİLİK

Kacır, Türk sanayisinin uzun vadeli planlamalarla büyümeye devam edeceğini belirterek, şunları söyledi: "Bizim öncelikli gündemimiz, toplam faktör verimliliğini artıracak rekabet gücü odaklı planlamalar yapmak. Türk sanayisi, ihracatın lokomotifi olmayı sürdürüyor. 6 milyar dolar seviyesinden 262 milyar dolar düzeyine yükselen ihracatımızın yüzde 95’i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Bu başarı hikayesi, planlı sanayileşme yaklaşımlarının ve uzun vadeli stratejik adımların bir sonucudur."











