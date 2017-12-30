EkonomiSuudi Arabistanın 2018de karşılaşacağı ekonomik zorluklar
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Arabistan'ın 2018'de karşılaşacağı ekonomik zorluklar

Suudi Arabistan'ın 2018'de karşılaşacağı en önemli zorluklar arasında ekonomik büyüme, enflasyon, askeri ve güvenlik harcamaları geliyor. Ülkenin en büyük gelir kaynağı petrol fiyatlarının gerilemesiyle eş zamanlı gelen daralmanın ardından beklenen ekonomik büyüme tahminlerin altında oldu.

Haber MerkeziAA
Suudi Arabistan'ın 2018'de karşılaşacağı ekonomik zorluklar.
Suudi Arabistan'ın 2018'de karşılaşacağı ekonomik zorluklar.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın 2018 bütçesinde karşılaşacağı başlıca sorunlar arasında ekonomik büyüme, enflasyon, askeri ve güvenlik harcamaları geliyor.

Ülkenin en büyük gelir kaynağı petrol fiyatlarının gerilemesiyle eş zamanlı gelen daralmanın ardından beklenen ekonomik büyüme tahminlerin altında oldu. Petrol üretimindeki düşüşle bu yıl gerçekleşen yüzde 0.5'lik büyüme oranına göre gelecek yıl beklenen büyüme rakamları yüzde 2.7 olarak öngörüldü.

Tüm sektörlerde büyük bir durgunluğun yaşandı

Suudi Arabistan ekonomisi 2015'te yüzde 3.5 büyüme rakamına ulaşırken, 2016'da yüzde 1.7'ye gerilemişti. 2017'de ise petrol dışındaki tüm sektörlerde büyük bir durgunluğun yaşandığı ve özel sektörün hükümetin yeni ekonomik politikalarına uyum sağlamakta zorlandığı belirtildi.

Geçen yıl gerileme kaydeden enflasyonun bu yıl yükselmesi Riyad yönetiminin önünde önemli bir engel olduğu kaydedildi. Uzmanlar enflasyonla mücadelenin yolları üzerinde çalışma yapıyor.

  • Ekonomik faaliyetlerin yanında enerji fiyatlarındaki düzenleme ve bazı gelir tedbirlerinin uygulamaya geçmesiyle 2018'de ülkedeki gelirlerin rekor bir yükselişle yüzde 5.7 oranına yükselmesini bekliyor.

İşsizlik sorunu devam ediyor

Suudi Arabistan vatandaşları arasında yüksek orandaki işsizlik rakamları hükümetin önündeki önemli zorluklar arasında yer alıyor.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 12.8 olan işsizlik oranının gelecek yıl yüzde 12'ye çekilmesi isteniyor.

2030 vizyonu ile istihdam desteği

İş piyasalarında iyileştirme çalışmalarının devam etmesi durumunda 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 10.6 olması beklenirken, Riyad yönetimi "2030 vizyonu" hedeflerinde ülke vatandaşları arasında işsizlik oranını yüzde 7'ye çekmeyi planlıyor.

Üç yıldır farklı ekonomik sektörlerde yürütülen çalışmalarla ülkedeki işsizlik oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. "2030 vizyonu" programıyla devlet, gelecek yıl Suudi Arabistan, vatandaşlarına 450 bin yeni iş istihdamı sağlamaya çalışırken, bu rakamın 2020'de 1 milyon 200 bin olmasını planlıyor.

Uzmanlar, Suudi Arabistan'da 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 12.7 olan işsizlik oranlarının ikinci çeyreğinde yüzde 12.8'e yükselmesinin hükümeti bu şekilde bir plan ve icraya sürüklediğini ifade ediyor.

  • Suudi Arabistan tarihinin en büyük bütçesini 2018 yılı için hazırlarken, 208.8 milyar dolar olarak belirlenen gelirlere karşılık ortaya konulan bütçe rakamları 260,8 milyar dolar olması bekleniyor. Bütçe açığının 52 milyar dolarla yüzde 20 civarında olacağı hesaplanıyor.

Askeri harcamalar azaldı

Suudi Arabistan al-Rajhi Capital Şirketi Araştırma Başkanı Mazin es-Sidiri, 2017 yılına oranla yeni yılda askeri harcamaların yüzde 6 oranında azaltıldığını söyledi.

Sidiri, Suudi hükümetinin 2018 bütçesinin yüzde 31.8'ni askeri ve güvenlik sektörlerine tahsis ettiği buna göre bu iki sektöre ayrılan ödenek miktarının 83 milyar dolar olacağına dikkati çekti.

Yemen'de Husilere karşı savaş devam ediyor

Güvenlik bütçesinde gerileme gözlemlenmesine rağmen askeri harcamanın hala oldukça yüksek olduğunu söyleyen Sidiri, 2015'ten bu yana Suudi Arabistan'ın Yemen'de Husilere karşı savaşın başını çektiğini gözden kaçırmamak gerektiğini belirtti.

OPEC petrol üretimini düşürmeyi başardı

Petrol fiyatlarının istikrarlı kalmasının Suudi Arabistan hükümetinin adı geçen zorluklarla mücadelesinde önemli etken olacağını dile getiren Ekonomi Yazarı Muhammed el-Ankari, petrolün varil fiyatının 60 - 63 dolar arasında kalması beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda 2018 yılında ülke ekonomisinin durumunu desteklemesi beklenebilir.

  • Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkeleriyle birlikte Rusya 2017'nin başlarında petrol üretimini günlük 1.8 milyon varile düşürmeye başladı. Başlangıçta 6 aylık olan üretimin düşürülmesi planı daha sonra 2018'in mart ayına kadar uzatıldı.

OPEC 30 Kasım 2017'de aldığı kararla petrol üretim miktarındaki azaltmayı 9 ay daha uzatma kararı aldı. Ankari, enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkması durumunda ülkede yaşayanların tüketim harcamaları ve fizibilitesi yapılmış projelerin maliyetlerinin etkileneceğine kesin gözüyle bakarken hükümetin bunu dikkate aldığını söyledi.

  • Suudi Arabistan Ekonomi Yazarı Fadl Ebu Ayneyn, "Hükümetin özellikle dev sermaye harcamaları ekonomik büyümeyi destekleyecektir" dedi.

Beklentilerinde oldukça iyimser olduğunu dile getiren Ebu Ayneyn, bununla birlikte büyümenin yüzde 2.7'nin altında çıkmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Yabancı işçi ve ailelere harç ödeme zorunluluğu geliyor

Enflasyonla mücadele, halkın tüketim harcamalarının yanında devletin getirdiği vergi ve harçlar nedeniyle olumsuz etkilenecektir. Suudi Arabistan'da 2016'dan itibaren yabancı işçi ve aile bireylerine harç ödemesi zorunluğu getirilmişti. Söz konusu harçların 2020'ye kadar uzatılacağı belirtiliyor. Suudi Arabistan yönetimi 2018'den itibaren yabancı işçilerden aylık 80 ila 106 dolar arasında bir meblağ tahsil edecek.

Hükümet 2017'de lüks tüketim ürünlerine uyguladığı vergiden sonra 2018'in başından itibaren bütün ürünlere yüzde 5 katma değer vergisi getirmeyi planlıyor.

Suudi Arabistan'da Mekke için yeni imar projesi!
DÜNYA
Suudi Arabistan'da Mekke için yeni imar projesi!

Suudi Arabistan'da iki prens serbest bırakıldı
DÜNYA
Suudi Arabistan'da iki prens serbest bırakıldı

Suudi Arabistanlı şirket Türkiye'ye 280 milyon liralık yatırım sözü verdi
EKONOMİ
Suudi Arabistanlı şirket Türkiye'ye 280 milyon liralık yatırım sözü verdi

ÖNERİLEN VİDEOLAR
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


KAPAT

YUKARI