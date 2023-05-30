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Ekonomi

Tahıl Koridoru Anlaşması'yla buğday fiyatları yarıya indi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan tarafından yapılan açıklamada, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın üçüncü kez 2 ay süreyle daha uzatılmasının Türkiye'nin bir başarısı olduğuna ve buğdayın tonunun 500 dolardan, 250 dolara gerilemesini sağladığına değinildi. Türkiye'nin kendine yetebilen bir ülke olmaktan ziyade dünyanın birçok ülkesine un ihraç ettiğine de dikkati çeken Tezcan, "Dünya sofralarında Türk unu yer alıyor. Türkiye'nin jeopolitik ve siyasi avantajları sayesinde bu konuma geldik" dedi.

10:12 . 30/05/2023 Salı
DHA
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan

Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, üçüncü kez 2 ay daha uzatıldı. Alınan kararın gıdaya erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra buğday fiyatlarını düşürdüğünü belirten TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Buğdayın dünya insanlığı için son derece önemli bir temel gıda maddesi olduğunun altını çizen Tezcan, bunun pandemi döneminde bir kez daha hatırlandığını belirterek, "Savaşın içinde olan Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tahıl üretici ülkeleri arasındadır. Bu iki ülke arasında çıkan savaş, dünyadaki tahıl piyasasını oldukça etkiledi. Bu durum, tahıl fiyatlarının artışına sebep oldu. Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle hayata geçirilen Tahıl Koridoru sayesinde, Rusya ve Ukrayna ile Birleşmiş Milletler temsilcileri dünyaya ulaşabilir hale geldi. Bu, Türkiye açısından kritik bir süreç. Çünkü birçok insan parasıyla ham maddeye ulaşamaz hale gelmişti. Parasıyla buğday alamaz hale gelmişti. Gelişmemiş ülkeler büyük sorun yaşadı. Türkiye'nin ara buluculuğu ve Tahıl Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle Ukrayna ve Rusya'da üretilen buğdayların dünyayla buluşmasının önü açılıyor. Bu vesileyle ürüne ulaşılabilirlik kolaylaşmış oldu" dedi.

'Rusya ve Ukrayna'dan buğday alıyoruz'


Anlaşmanın buğday fiyatlarına da etki ettiğini ifade eden Tezcan, şöyle devam etti:

"Anlaşmanın 2 ay daha uzatılması, buğdayın tonunun 500 dolardan 250 dolara gerilemesini sağladı. Bu da Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye olarak kendine yetebilen bir ülke olmaktan ziyade dünyanın birçok ülkesine un ihraç ediyor. Dünya sofralarında Türk unu yer alıyor. Rusya ve Ukrayna'dan aldığımız buğdaylarla dünyanın temel ihtiyacı olan unu dünyaya sunuyoruz. Türkiye'nin jeopolitik ve siyasi avantajları sayesinde bu konuma geldik."

'3 milyon 50 bin ton un dünya sofraları ile buluştu'


Türkiye'nin 96 ülkeye un ihraç ettiğini söyleyen Haluk Tezcan, son 9 yıldır en büyük un ihracatı yapan ülke konumuna gelindiğini belirterek, "2022 yılı itibarıyla 3 milyon 50 bin ton unu dünya sofraları ile buluşturduk. Böylece Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamış bir sektör olarak tarihe geçtik" diye konuştu.

Dünyada yaşanan gıda savaşlarını da hatırlatan Tezcan, "Su ve enerji insan yaşamı için ne kadar kıymetliyse gıdaya ulaşım da aynı önemdedir. Gıdaya ulaşım zorlaşırsa başka savaşlar meydana gelir. Gıdanın önemi her geçen gün daha çok öne çıkıyor. Kuraklık, sel, doğal afetler gıdaya erişimi zorlaştırıyor. Toprağımıza, ürünümüze sahip çıkmalıyız. Çevreci ve duyarlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.



#Tahıl Koridoru Anlaşması
#buğday fiyatları
#Türkiye
#Rusya
#Ukrayna
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