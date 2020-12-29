Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak
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Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli işçi alacak: İşte başvuru adresleri ve alım şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alacak

Ticaret Bakanlığı'nın 110 kişilik personel alım ilanının ardından bir alım haberi de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 826 sözleşmeli işçi alımı yapacak. Alım için başvurular, İŞKUR'un internet sitesinden bugünden itibaren 3 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, İş Kanunu'na tabi belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere alınacak 826 kişide aranan kriterlere yer verildi.

Buna göre, alım için başvurular, İŞKUR'un internet sitesinden bugünden itibaren 3 Ocak 2021'e kadar yapılabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak belirsiz süreli sözleşmeli işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından doğrudan noter kurasıyla belirlenecek.

Kura çekimi 16 Ocak 2021 günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri dolayısıyla salona aday alınmayacak.

Kura sonuçları ve diğer duyurular Bakanlığın "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek ve adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.

  • Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler, belgelerin ulaştırılma yeri ve tarihleri ile diğer hususlar söz konusu siteden duyurulacak.

Alınacak işçilerin deneme süresi 90 gün olacak. Deneme süresinde başarısız olanların iş akdi tazminatsız feshedilecek.

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