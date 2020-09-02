Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Tarımı bıraktık hizmete geçtik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımı bıraktık hizmete geçtik:

Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında hazırlanan rapora göre, 1980’de çalışan 100 kişiden 25’i hizmet sektöründeyken bugün bu sayı 56’ya çıkmış durumda.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürüttüğü Türkiye’de Çalışma Hayatı ve Meslekler Araştırması tamamlandı. Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı (TYAP) kapsamında yürütülen araştırma, 26 ilde 2711 kişiyle yüz yüze görüşmelerle gerçekleşti. Çalışma hayatındaki güncel dinamikleri ortaya koyan araştırmada Türkiye’de çalışma hayatına dair üç temel değişim tespit edildi. 1980’de çalışan 100 kişiden 25’i hizmet sektöründeyken bugün bu sayı 56’ya çıkmış durumda. Çalışan nüfusun ekseni son kırk yılda tarımdan hizmetlere kaydı.

Doç. Dr. Lütfi Sunar

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden anlamlı 15 Temmuz etkinliği
GÜNDEM
İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden anlamlı 15 Temmuz etkinliği

MAAŞLI ÇALIŞMAK TERCİHİMİZ

Çalışma hayatındaki ikinci temel değişim, ücretli çalışma oranının artması. Ücretli veya maaşlı çalışan oranı son yirmi yılda yüzde 48’den yüzde 70’e çıktı. Kendi iş yerine sahip olma oranı hızla azalıyor. Bu durum rekabet şartlarını ve iş güvencesini çalışan aleyhine zorlaştıran bir süreci gösteriyor. Üçüncü değişim ise meslek gruplarında yaşanıyor. Son 20 yılda, hiçbir eğitim gerektirmeyen ve bedensel işlerde çalışanların oranı yüzde 8’den yüzde 14’e yükseldi. Vasıfsız hizmet ve satış elemanlarının oranı da yüzde 9’dan yüzde 20’ye çıktı. Bu iki meslek grubu geçici işlere ve en düşük ücretlere karşılık geliyor.

İŞ GARANTİSİ İSTİYORUZ

İyi bir işte aranan 5 temel özelliğe de yer verilen araştırmada, katılımcıların önceliği ‘iş garantisi’ oldu. Bu sıralamayı, “İyi bir ücret, işin kaza ve ölüm riski içermemesi, uygun çalışma saati ve değerlerime uygun olması” takip etti. Çalışmanın anlamını oluşturan 5 ana niteliğin yer aldığı araştırmaya göre, katılımcıların önceliği, “İnsanın önce kendine ve ailesine zaman ayırması” seçeneği oldu. Listeyi, hayatı anlamlı kılmak için çalışmak ikinci sırada izlerken, sözkonusu nitelikler şöyle şekillendi: “3- Çalışmak topluma karşı bir görevdir. 4- Çalışmak toplumda itibar görmek için şarttır. 5- Zengin olmak için işini/mesleğini iyi yapmak yetmez.”

Üniformalı meslekler daha itibarlı

  • Mesleki itibar sıralamasında ilk 10 meslek sırasıyla tıp doktoru, hakim, üniversite profesörü, pilot, büyükelçi, vali, diş hekimi, yüzbaşı, general ve avukat şeklinde gerçekleşti. Sıralamadaki son 10 meslek ise sırasıyla ütücü, ayakkabı boyacısı, çöpçü, seyyar satıcı, apartman görevlisi, falcı, gündelik temizlikçi, hamal, düzensiz işlerde çalışan işçi ve dansöz şeklinde oluştu. Karar alma gücünün olduğu, masa başı ve temiz işlere yüksek itibar atfedilirken, bedensel emeğe dayalı ve kirlenme gerektiren işler düşük itibarlı çıktı. Benzer şekilde, kamu otoritesini temsil eden ve devletle irtibatlı üniformalı meslekler daha yüksek itibara sahip. Tarım ve sanayi sektörlerindeki işler genellikle düşük itibarlı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kovid-19'a karşı psikolojik destek hizmetleri sunuyor
HAYAT
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kovid-19'a karşı psikolojik destek hizmetleri sunuyor

Abone Ol Google News
Sömürgecilik dönemi bitti

Sömürgecilik dönemi bitti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı.
Türk ordusu küresel aktör

Türk ordusu küresel aktör

​Osmanlı'dan sonra ilk kez etki alanı bu kadar genişledi.
Akdenizin çıbanbaşı Macron

Akdeniz'in çıbanbaşı Macron

​Kendisine engel olarak gördüğü Türkiye karşısında farklı ülkeleri kullanıyor.
Göreve devam

Göreve devam

​Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak.
Baro terörün arka<br>bahçesi olmamalı

Baro terörün arka
bahçesi olmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DHKP-C'li avukat Ebru Timtik hakkında açıklama.
DEAŞ<br>Ayasofya'ya saldıracaktı

DEAŞ
Ayasofya'ya saldıracaktı

​DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti.
ABD'ye sert uyarı

ABD'ye sert uyarı

Rumlara silah ambargosunu kaldırdılar.
Charlie Hebdo'dan<br>küstah karar

Charlie Hebdo'dan
küstah karar

Peygamberimiz Hz.Muhammed'e ait karikatürleri yeniden yayınlayacaklar.
Defol!

Defol!

​Lübnan'da siyasetçileri tehdit eden Macron protesto edildi.
Netflix kapanıyor mu?

Netflix kapanıyor mu?

​Netflix ısrar ederse Türkiye'ye veda etmek zorunda kalabilir.
Aileler hem<br>kararsız hem endişeli

Aileler hem
kararsız hem endişeli

​Çocukların hijyen konusunda tehlikeye açık olması düşündürüyor.
ABD Rumlara<br>silah satacak

ABD Rumlara
silah satacak

ABD 33 yıl sonra ambargoyu kaldırarak provokatif bir adım attı.
Mahalleyi korkutan cenaze

Mahalleyi korkutan cenaze

​Kaldırımları çamaşır suyuyla yıkadılar.
Otuz liraya<br>Formula 1

Otuz liraya
Formula 1

​100 bin izleyiciyle 100 milyon dolar gelir bekleniyor.
Boğazı ağrıyanbr&gt;teste koşuyor

Boğazı ağrıyanbr>teste koşuyor

Sonbaharda hastaneye başvuranların sayısının artması bekleniyor.
Otuz yedi kişi<br>1,5 ay çalıştı

Otuz yedi kişi
1,5 ay çalıştı

​30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu.
Kırmızı çizgiyi <br>Macron'a iade ederiz

Kırmızı çizgiyi
Macron'a iade ederiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası açıklama.
Otuz yedi kişi 1,5 ay çalıştı: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu
Hayat

Otuz yedi kişi 1,5 ay çalıştı: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İHA'ların görsel şovu damga vurdu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen drone gösterisi büyük beğeni topladı. Gösteride Türk bayrağı, Atatürk silueti, Cumhurbaşkanlığı Forsu başta olmak üzere Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler ile “30 Ağustos”, “Zafer Bayramı” ve “Bir Milletin Zaferi” mesajları 300 İHA tarafından gökyüzüne yansıtıldı.
Sel mağduru esnafa 100 bin TL kredi: Erdoğan'ın açıkladığı faizsiz kredinin ayrıntıları belli oldu
Ekonomi

Sel mağduru esnafa 100 bin TL kredi: Erdoğan'ın açıkladığı faizsiz kredinin ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karadeniz’de selden etkilenen esnafa ve KOBİ’lere verilecek faizsiz kredinin ayrıntıları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini, kredinin ilk bir yıl ödemesiz olacağını ödemelerin 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacağını söyledi.
Göreve devam: Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak
Dünya

Göreve devam: Oruç Reis Meis ve Rodos karasuları bitimine kadar olan bölgeyi tarayacak

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında tırmanan gerilimden etkilenmeksizin faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar 2 bin kilometreden fazla alanı tarayan Oruç Reis 25 Eylül’e kadar göreve devam edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.