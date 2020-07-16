İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden anlamlı 15 Temmuz etkinliği

Törende Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu ile birlikte, 15 Temmuz Şehitler Anıtı başında İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın Kur’an tilavetini dinleyerek şehitlerimiz için dua ettiler.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şehitlere dualar edildi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Veysel Kurt’un tüm akademisyenler adına yaptığı konuşmanın ardından, Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik de günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

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“251 ŞEHİDİMİZE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ”

Çelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz 2016, birilerinin bu memleketi yıkma adına başkalarının taşeronluğunu yapmasının başlangıç tarihi değildir. İnşallah dünya, dünyanın 5’ten büyük olduğu yeni bir döneme ulaştığı, bambaşka bir dünya ve medeniyetin ışıkları ortaya çıktığı zaman, 15 Temmuz 2016 tarihini bambaşka bir tarih olarak hatırlayacağız. Bundan 20-30 veya 50 yıl sonra inanıyorum ki herkesin daha eşit, daha adil, daha iç içe ve daha özgür olduğu bir dünya kurulduğu zaman, 15 Temmuz geçmişe dönük olarak böyle bir milat tarihi olarak kabul edilecektir. Biz İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, bir taraftan üniversitemizi kurgularken, diğer taraftan böyle bir medeniyetin adımını attığımızın inşallah idrakinde olalım. Bu itibarla bu 251 şehidimize çok şey borçluyuz. Ama bizler de inşallah bundan bir hisse alacağız. Yetiştirdiğimiz öğrencilerle, bilimsel katkılarımızla, araştırmalarımızla, topluma yapmış olduğumuz hizmetle, o medeniyet hareketinin parçası olacağız.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda şehitlerimizin dualarla anıldığı program, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın duası ve ardından katılımcıların Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde çorba ikramı eşliğinde sohbetleri ile son buldu.

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