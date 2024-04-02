Tesla Model Y otomobillerinin fiyatına zam yaptı

Tesla’nın websitesinde yer alan bilgiye göre, şirket ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını bin dolar artırdı. Buna göre, Model Y temel varyantı 44 bin 990 dolardan satışa sunulurken, uzun menzilli ve performans varyantları ise sırasıyla 49 bin 990 dolar ve 53 bin 490 dolar olarak fiyatlandırıldı.