|
Ekonomi

Tesla Model Y otomobillerinin fiyatına zam yaptı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'deki Model Y otomobillerinin fiyatını bin dolar artırdı. ABD'li otomotiv devi 23 Nisan’da, düşen talep ve pazardaki güçlü rekabetle boğuştuğu bir ortamda, Çin'deki fabrikasında otomobil üretimini azaltma kararı almıştı.

12:55 - 2/04/2024 Salı
Diğer
Arşiv
Arşiv

Tesla’nın websitesinde yer alan bilgiye göre, şirket ABD'deki tüm Model Y otomobillerinin fiyatlarını bin dolar artırdı. Buna göre, Model Y temel varyantı 44 bin 990 dolardan satışa sunulurken, uzun menzilli ve performans varyantları ise sırasıyla 49 bin 990 dolar ve 53 bin 490 dolar olarak fiyatlandırıldı.


Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tesla 23 Nisan’da, düşen talep ve pazardaki güçlü rekabetle boğuştuğu bir ortamda, Çin'deki fabrikasında otomobil üretimini azaltma kararı almıştı.

Konu hakkında detay veren kaynaklar, şirket yetkililerinin Mart ayının başlarında Şangay'daki fabrika çalışanlarından haftada beş gün çalışmalarını ve Çin'de üretilen Model Y spor arazi aracının ve Model 3 sedan aracının üretimini azaltmalarını istediğini iddia etmişti.






#Tesla
#Model Y
#ABD
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kadir gecesi yaklaşıyor! 2024 Kadir gecesi ne zaman, Ramazan'ın kaçıncı günü?