Ekonomi THY 1 Martta İtalyaya yapacağı bazı seferleri iptal etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY 1 Mart'ta İtalya'ya yapacağı bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları, Avrupa'da en çok İtalya'da da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 1 Mart tarihinde gerçekleştirilecek bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid -19) vakalarındaki artış nedeniyle 1 Mart'ta İtalya'ya planladığı bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, son dönemde, İtalya’da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu ülkeye düzenlenen uçuşlarda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER VE İADE BİLGİLENDİRMESİ

Açıklamada, 1 Mart'ta iptal edilen seferler, şöyle sıralandı:

  • "TK1871 -TK1872 İstanbul (IST) - Venedik- İstanbul (IST), TK1869 - TK1870 İstanbul (IST) - Venedik - İstanbul (IST), TK1325 - TK1326 İstanbul (IST) -Bologna - İstanbul (IST), TK1895 - TK1896 İstanbul (IST) - Milano - İstanbul (IST), TK1865 - TK1866 İstanbul (IST) - Roma - İstanbul (IST), TK1901 - TK1902 İstanbul (SAW) - Milano - İstanbul (SAW), TK1877 İstanbul (IST) - Milano, TK1361 İstanbul (IST) - Roma"

Misafirlerin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan hava yolu şirketi olarak, sürecin tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip edileceği ve gerekli önlemlerin alınmasının sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "1 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Türkiye çıkışlı, İtalya varışlı bileti olan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır. Detaylı bilgiye www.turkishairlines.com üzerinden, çağrı merkezlerimizden ya da yetkili satış ofislerimizden ulaşılabilir." ifadelerine yer verildi.

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