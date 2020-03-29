Ekonomi THY Genel Müdürü Ekşi Ankara uçuşları için uyardı 4 saat önce havalimanına gelinmeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY Genel Müdürü Ekşi Ankara uçuşları için uyardı: 4 saat önce havalimanına gelinmeli

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara'dan 10 farklı şehre gerçekleşecek tarifeli uçuşları açıklarken, seyahat belgesine sahip olan yolcuların 4 saat önceden havalimanına gelmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi DHA
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

30 Mart - 17 Nisan 2020 tarihleri arasında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 10 şehre yapılacak seferler açıklandı. Buna göre Ankara'dan İzmir, Antalya, Trabzon, Van, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Malatya ve Samsun'a seferler gerçekleştirilecek. Bu seferlere bilet satışları sadece uçuşun olduğu havalimanlarından seyahat belgesine sahip yolcular yararlanabilecek.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdür Bilal Ekşi, "Ankara'dan gerçekleştirilecek İÇ HAT uçuşlarına ait tarife ve duyuru aşağıdaki adreste olup, yolcularımızın SEYAHAT İZİN BELGESİNE sahip olmaları ve uçuş saatinden 4 SAAT ÖNCE bilet işlemleri için Havalimanına gelmeleri önem arz etmektedir" dedi.

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