THY'den yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te yangınlar çıktı.

Turizm bölgeleri ve yerleşim yerlerini oldukça etkileyen yangınlar nedeniyle, THY yolcularına ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." dedi.

Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun. pic.twitter.com/3JxFhiU0c7 REKLAM July 29, 2021

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OYNAT 00:51 Manavgat'taki yangında mahallesi küle dönen vatandaş: Yapanın iki gözü kör olsun! Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının sıçradığı Evrenleryavşi Mahallesi'nide 3 ahır ve bir okul küle döndü. Mahalle sakinlerinden, Süleyman Öztürk, yangına sebebiyet verenlere beddualar etti. Öztürk, “Yapanın iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın. Allah ona en büyük musibeti versin” dedi. BiP'te paylaş

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