Ekonomi THYden yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı

Türk Hava Yolları (THY), orman yangını süren bölgelere uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
THYden yangın bölgelerine uçuşu olanlara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı
Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muğla, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis’te yangınlar çıktı.

Turizm bölgeleri ve yerleşim yerlerini oldukça etkileyen yangınlar nedeniyle, THY yolcularına ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı tanındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." dedi.

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