THY'den yeni sefer iptalleri: Ukrayna'nın komşularına da uçuşlar askıya alındı

Rusya'nın bombalı saldırısında yaralanan öğretmen: Böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim

Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında yaralanan öğretmen Olena Kurilo yaşadıklarını anlattı. Yıkılan evinin önünde yüzündeki sargı bezleri ile kamera karşına geçen Kurilo, 'Savaşlar hakkında şiirler yazdık, tarih olarak okuduk ama böyle bir şeyin ülkemizde gerçekleşebileceğini hiç düşünmezdim.' şeklinde konuştu.

