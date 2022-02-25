Ekonomi THYden yeni sefer iptalleri Ukraynanın komşularına da uçuşlar askıya alındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'den yeni sefer iptalleri: Ukrayna'nın komşularına da uçuşlar askıya alındı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın işgal girişiminde bulunduğu Ukrayna'nın ardından Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferleri iptal etti.

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Haber Merkezi AA
THYden yeni sefer iptalleri: Ukraynanın komşularına da uçuşlar askıya alındı
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2 Mart (dahil) tarihine kadar Rostov-na-Donu çıkışlı/varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı seferler ile 4 Mart'a (dahil) kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.

"UKRAYNA SEFERLERİ DE İPTAL"

Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşların da iptal edildiği bildirildi.

Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 08503330849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi.

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