Ticaret Bakanlığı haziranda 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Bakanlığın, haziran ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 678 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 10 yurt içi satış ve teslim, 2 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 27 oldu.

Dahilde İşleme İzin Belgesi nedir?

Dahilde İşleme İzin Belgesi, yurt içinden ve yurtdışından Gümrük vergisi, KDV ve KKDF ödemeden alınan hammaddelerle üretimi yapılan ürünlerin; İhracat yapılarak belge sorumluluğunu karşılayan etkili bir destek sistemidir.

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