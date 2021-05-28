Ekonomi Trafik kazalarını yüzde 30 azaltacak Uygulama 30 Haziranda başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trafik kazalarını yüzde 30 azaltacak: Uygulama 30 Haziran'da başlıyor

Türkiye genelinde 9 milyondan fazla ticari araç sürücüsünü yakından ilgilendiren ve geçtiğimiz aralık ayında uygulamaya alınması beklenirken son kez süre uzatımına gidilen Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu zorunluluğu 30 Haziran'da başlıyor. Şimdiye kadar 1 milyon 140 bin sürücünün aldığı rapor olmadan trafiğe çıkanlara bin 181 TL ceza uygulanacakken, sektör temsilcileri ise getirilen rapor zorunluluğu ile bir kaç yıl içerisinde trafik kazalarında yüzde 30'lara yakın azalmanın meydana gelebileceğine vurgu yapıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Ticari araç sürücüleri için Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu zorunluluğu 30 Haziranda başlıyor
Ticari araç sürücüleri için Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu zorunluluğu 30 Haziran'da başlıyor.

TicarTürkiye genelindeki milyonlarca ticari araç sürücü için zorunlu hale getirilen psikoteknik test için tanınan süre geçtiğimiz yıl 31 Aralık'tan son kez uzatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre söz konusu süre 30 Haziran'da ise doluyor. Bu tarihten itibaren uygulamaya yönelik yeni bir uzatma kararı çıkarılmaması beklenirken, Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu bulunmayan ticari araç sürücüleri ise cezai yaptırım ile karşı karşıya kalacak.

1 MİLYON 140 BİN KİŞİ ALDI

Türkiye'de 9 milyondan fazla ticari araç sürücüsünü yakından ilgilendiren rapordan şimdiye kadar 1 milyon 140 bin kişinin aldığını belirten Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, bakanlığın genelgesi ile zorunlu hale gelen rapor ile sürücülere trafikte hafıza ve hız kontrolü ile saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için testler uygulandığını belirtti.

Ticari araç sürücüleri bir saatlik teste tabi tutuluyor.
Ticari araç sürücüleri bir saatlik teste tabi tutuluyor.

BİN 181 TL CEZASI VAR!

Kutlu, 30 Haziran sonrasında başlaması planlanan psikoteknik denetimleri kapsamında ticari yük, eşya ile yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin bedeni ve psikolojik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu almayan sürücülere ise 1181 TL ceza uygulanacağını ifade etti.

YÜZDE 89'U SÜRÜCÜ KAYNAKLI

Türkiye’de yılda 1 milyon 700 bin kaza gerçekleşerek bu kazaların 280-300 bini ölümlü ya da yaralanmalı kaza olarak kayıtlara geçiyor. Gerçekleşen bu kazalar sonucunda bir yılda ülke ekonomisine 15 milyar dolar zarar veriyor. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 89’unun sürücü kaynaklı gerçekleşmesi psikoteknik değerlendirme raporunun ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor.

KAZALARDA YÜZDE 30 AZALMA BEKLENİYOR

Psikoteknik rapor uygulamasının araç muayenesi gibi düzenli ve sıkı kontrollerinin başlamasıyla riskli sürücü tespit edilerek gerçekleşen trafik kazaları sayısında 2-3 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 30’luk bir azalma bekleniyor.

Psikoteknik değerlendirme raporu maliyeti 2021 yılı için 200 TL
Psikoteknik değerlendirme raporu maliyeti 2021 yılı için 200 TL

9.5 MİLYON SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de yaklaşık 9.5 milyon kişinin ticari araç şoförlüğü yaptığını söyleyen sektör yetkilisi Ali Güzel, karayollarındaki herkesin can güvenliği açısından 5 yılda bir yenilenen psikoteknik değerlendirme raporunun denetiminin yapılması can kayıplarının önüne geçeceği gibi ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağının altını çizdi.

200 MİLYAR DOLARLIK KAYIP!

2003 yılından bu yana karayolları kazasında en az 200 milyar dolarlık kayıp yaşandığını belirten Güzel, ''İnsan hayatı söz konusu olduğunda değer ölçülemez, özellikle çocuklarımızı taşıyan servis sürücüleri ve ailelerimizi taşıyan otobüs sürücülerini düşündüğümüzde olmazsa olmazımız sağlıklı olmalarıdır. Bugüne kadar denetimlerle kontrol sürekli ertelendi, artık 30 Haziran itibariyle tam manasıyla bu raporun zorunluluğunun olmasını trafikte sağlıklı şoförlerin yer almasını bekliyoruz.” dedi.

Rapor kapsamında araç sürücülerine 12 farklı test uygulanıyor.
Rapor kapsamında araç sürücülerine 12 farklı test uygulanıyor.

30 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDİLEBİLECEK

Ticari amaçlı araç sürücüleri için 5 yılda bir tekrarlanması gereken psikoteknik değerlendirme raporu maliyeti 2021 yılı için 200 TL. Psikoteknik test sonucu yetersiz veya yeterli olan tüm raporlar sürücülerin e-nabız ve e- devlet sistemine işleniyor ve yetersiz rapor almış olan bir sürücü 30 gün içinde itiraz ederse ikinci kez teste giriyor. Şayet itiraz olmaması halinde iki yıl süre ile ticari araç kullanamıyor ve iki yıl sonra tekrar teste girme hakkına sahip oluyor.

BİR SAATTE 12 FARKLI TEST

Psikoteknik test, psikologlar eşliğinde 60 ile 90 dakika arasında gerçekleştiriliyor. Psikoteknik Muayene ve Değerlendirme Raporu kapsamında araç sürücülerine sürekli dikkat, mühakeme, koordinasyon, seçici dikkat, hız mesafe tahmin, çarpışma tahmin, görsel algı bellek, kişilik, görsel süreklilik, çevresel görsel görüş, tepki hızı ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanıyor.

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