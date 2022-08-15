Ekonomi TMO 22 Ağustosta fındık alımına başlayacak 11 noktada alıma başlıyo
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TMO 22 Ağustos'ta fındık alımına başlayacak: 11 noktada alıma başlıyo

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alımı için her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
TMO 22 Ağustosta fındık alımına başlayacak: 11 noktada alıma başlıyo
Arşiv.

22 Ağustos'ta, ilk etapta 11 noktada 70 ekiple fındık alımları başlayacak. Kocaeli Başmüdürlüğü'ne bağlı Düzce, Adapazarı, Kocaali; Samsun Başmüdürlüğe bağlı Çarşamba Şeker; Ordu Başmüdürlüğe bağlı Altınordu, Fatsa, Ünye; Giresun Başmüdürlüğe bağlı Tirebolu, Merkez; Trabzon Başmüdürlüğe bağlı Arsin Çelebi ve Ankara Başmüdürlüğe bağlı Alaplı'da 70 ekiple fındık alımlarına başlayacak.

50 NOKTAYA ÇIKACAK

  • Yoğunluk oluşması durumunda ise alım noktalarının sayısı 45-50'ye kadar artırılacak. Türkiye'deki rekolte sayımına göre fındık üretiminin bir önceki sezona oranla yüzde 12’lik artış ile 765 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TMO’nun fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını bildirdi. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada; kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacağını hatırlatarak alımların önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacağını ve randevuların TMO’nun internet sitesinden alınabileceğini belirtti.

Vahit Kirişci
Vahit Kirişci

Fındığın yüzde 80’i ihraç ediliyor

Vahit Kirişci, TMO’nun fındık sektörünün en önemli kuruluşlarından biri haline geldiğini vurguladı. Kirişci, "Bu değerli kurumumuz sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağlamakta. Bundan böyle de katkılarını sürdürecek" dedi. Bakan Kirişci, fındığın, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye, dünya fındık üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiriyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Her yıl sağladığı 2 milyar dolar civarındaki ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretimizin en önemli ürünü olma vasfına sahiptir. Hedefimiz, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak" ifadelerini kullandı

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