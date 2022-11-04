Ekonomi Toggdan Üretim yapılmıyor diyenlere videolu yanıt Akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Togg'dan 'Üretim yapılmıyor' diyenlere videolu yanıt: Akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı

Türkiye'nin otomobili Togg, 'Fabrikada üretim yapılmıyor' iftiralarına resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile yanıt verdi. Paylaşımda akıllı otomobillerin üretim aşamalarına dair tüm detaylara yer verildi.

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Haber Merkezi AA
Toggdan Üretim yapılmıyor diyenlere videolu yanıt: Akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
Togg, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle banttan indi.

Bunu hazmedemeyen bir grup, 'Fabrikada üretim yapılmıyor' iftirasını ortaya attı. Togg, bu iftiralara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

"ÜRETİM AŞAMALARIMIZLA KARŞINIZDAYIZ"

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: Togg'u büyük iş gibi göstermek yanlış
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel: Togg'u büyük iş gibi göstermek yanlış
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Halk TV'de katıldığı programda Togg ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Adıgüzel, 'Bunların karnı tok milletin aç. Zaten 1930'lu yıllarda uçak yapmış 1960'lı yıllarda otomobil üretmiş bir millete yüzde 80'i yabancı olan bir şeyi yeni bir şey diye yutturmak bu. Olsun yapılsın ama bundan 80 sene önce yapılabilen şeyler bunlar. Bu ülkede olması gereken şeyler zaten. Bunu böyle çok büyük bir iş yapmış gibi göstermek yanlış.'


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