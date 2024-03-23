Togg’un yüzde 70’ine kredi alınabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti. BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, elektrikli araçta kurul nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırını 48 ay olarak belirlerken yüzde 70’i kredi olabilecek.

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira üzerinde olup 3 milyon lira üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 ay olurken kredi tutarının yüzde 50’yi aşamamasını, nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 24 ay ve yüzde 30’u aşamaması olarak belirlendi. Nihai fatura değeri 4 milyon liranım üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 12 ay ve tutar kredisinin yüzde 20’yi aşamaması olarak belirlendi.