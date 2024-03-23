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Ekonomi

Togg’un yüzde 70’ine kredi alınabilecek

BDDK’nın yaptığı fiyat düzenlesimeyle artık satış fiyatı 1 milyon 600 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için 48 ay vade ve yüzde 70 kredi imkanı tanındı. Yapılan yeni düzenlemeyle Türkiye’nin Otomobili Togg’un giriş paket seviyesindeki 1 milyon 432 bin 600 liralık standart menzilli T10X aracına ulaşım kolaylaştı.

04:00 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:27 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında düzenlemeye gitti. BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, elektrikli araçta kurul nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırını 48 ay olarak belirlerken yüzde 70’i kredi olabilecek.

KREDİ ÜST SINIRINA GÜNCELLEME GELDİ

Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira üzerinde olup 3 milyon lira üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde vade sınırı 36 ay olurken kredi tutarının yüzde 50’yi aşamamasını, nihai fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde olup 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 24 ay ve yüzde 30’u aşamaması olarak belirlendi. Nihai fatura değeri 4 milyon liranım üzerinde olup 5 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde ise vade sınırı 12 ay ve tutar kredisinin yüzde 20’yi aşamaması olarak belirlendi.

TOGG T10X'E ÖZEL KREDİ GÜNCELLENECEK

Yeni yapılan düzenlemeyle yerli elektrikli Togg T10X'e özel limitler yükeltildi. Türkiye’nin Otomobili T10X’in 1 milyon 432 bin 600 liralık standart menzilli giriş paketinin yüzde 70’ine artık kredi çekilebilecek Alınacak kredinin vadesi ise 48 ay olabilecek. Geçtiğimiz günlerde Togg T10X için kamu bankaları 350 bin liraya kadar sıfır fazili paketini duyurmuştu. Kamu bankalarının verdiği özel Togg kredisinin yeni limitlerle güncellenmesi bekleniyor.



#TOGG
#Kredi
#BDDK
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