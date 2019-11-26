TOKİ Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 24 ile 252 arsayı satışa çıkardı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), arasında Ankara, İstanbul, İzmir'in de yer aldığı 24 ilde toplam 4 milyon 367 bin 296 metrekare büyüklüğündeki 252 arsayı satışa sundu.

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yozgat illerinde toplam 4 milyon 367 bin 296 metrekare büyüklüğündeki 252 arsayı satışa çıkarıldı.

Açık artırma 12 Aralık'ta

Bedeli 1 milyon 242 bin 559 lira olan arsalar açık artırma yöntemi ile satılacak. Açık artırma, 12 Aralık Salı günü saat 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde yapılacak.

EKONOMİ TOKİ, 19 ilde 186 iş yeri ile 56 konutu satışa çıkardı: Açık artırma 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek

Satışa çıkarılan arsalar konut, ticaret, okul, rekreasyon, fuar, sosyal tesis, özel sağlık, açık spor tesisi, küçük sanayi, et ve süt entegre tesisi, konut dışı kentsel çalışma ve plansız arsalar niteliğine sahip. Alıcılar, arsalara yüzde 25,35 peşinat 48 ve 60 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecekler. Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:

"Ankara Ayaş'ta plansız arsalar, Gölbaşı ve Keçiören'de konut alanları, Antalya Finike'de gelişme konut alanları, Çankırı'da plansız arsalar açık artırma sunuldu. İstanbul Başakşehir'de konut ve özel sağlık tesisi arsası, Kağıthane'de ticaret niteliğindeki arsalar açık satışa çıkarıldı. Kırşehir'de konut alanı niteliğindeki arsalar, Kocaeli'nde fuar, sosyal tesis ve konut dışı kentsel çalışma alanı niteliğindeki arsalar açık artırmaya sunuldu."