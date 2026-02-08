"Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz. Yüzyılın Konut Projesi'nde takvim tıkır tıkır işliyor. 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız."