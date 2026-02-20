Trafik ve kaskoda 240 milyar ödendi

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) 2025 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistik verilerine göre, trafik ve kasko sigortalarında ödenen tazminatlar arttı. Geçtiğimiz yılın tamamında her iki branşta 389,1 milyar lira prim yazılırken toplam tazminat ödemesi 239,3 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı 4 milyon 297 bin 994 oldu.

TAZMİNAT TUTARI 2024’E GÖRE %56 ARTTI

Trafik ve kaskoda geçen yıl ödenen toplam tazminat tutarında bir önceki yıla göre yüzde 56,4, ödeme yapılan mağdur sayısında ise yüzde 8,4 artış görüldü. Türkiye'de trafiğe çıkan motorlu taşıtlar için yaptırılması zorunlu olan, kaza durumunda kusurlu olunması halinde karşı tarafın zararının karşılanmasının amaçlandığı trafik sigortası kapsamında 2025'te sigorta şirketlerinin ödedikleri toplam tazminat tutarı 145,4 milyar lira, ödeme yapılan mağdur sayısı ise 2 milyon 782 bin 94 oldu.

EN ÇOK ÖDEME OTOMOBİLE YAPILDI

Araç tiplerine göre en çok tazminat 82,8 milyar lirayla otomobillere ödendi. Bunu, 30,3 milyar lirayla kamyonet ve 6,7 milyar lirayla kamyon izledi. Trafik sigortası kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 27 milyon 866 bin 638 adet teminat sağlanırken yazılan prim tutarı 242 milyar liraya çıktı.

1,5 MİLYON VATANDAŞ KASKOSUNU KULLANDI

Bir motorlu taşıtın çeşitli sebeplerle zarar görmesi durumunda oluşabilecek maddi kayıpları karşılayan, isteğe bağlı yapılabilen ve araç sahibinin kendi aracını güvence altına aldığı kasko sigortası kapsamında ise bu dönemde 93,9 milyar lira tazminat ödenirken mağdur sayısı 1 milyon 515 bin 900 oldu. Araç tiplerine göre en çok tazminat, 68,5 milyar lirayla otomobiller, 10 milyar lirayla kamyonetler ve 6,3 milyar lirayla çekiciler için ödendi.

9,8 MİLYON ARACIN KASKOSU BULUNUYOR

Kasko kapsamında tüm araç tiplerinde toplam 9 milyon 846 bin 264 adet teminat verilirken yazılan prim tutarı 147,1 milyar lira oldu. Bu arada, sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya sakatlık halinde, kendisine yahut ailesine maddi destek sağlayan ferdi kaza sigortasında ise aynı dönemde 1098 mağdura toplam 36 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı.







