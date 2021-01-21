Ekonomi Tüketici güveni ocak ayında yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜİK açıkladı: Tüketici güveni ocak ayında yükseldi

Tüketici güveni ocak ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4 arttı. Aralıkta 80,1 olan endeks, ocakta 83,3'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4 arttı.

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Aralıkta 80,1 olan endeks, ocakta 83,3'e çıktı.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi aralıkta 66,1 iken, ocakta yüzde 3,6 azalarak 63,7 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise aralıkta 78,9 iken, ocakta yüzde 6,3 artarak 83,8'e yükseldi.

Aralıkta gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 82,9 iken, ocakta yüzde 6,5 artarak 88,2 olarak gerçekleşti.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi aralıkta 92,6 iken, ocakta yüzde 5,1 artarak 97,3 oldu.

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