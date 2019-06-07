Ekonomi Tüketicilere sosyal medya pazarı uyarısı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketicilere "sosyal medya pazarı" uyarısı

Tüketicilere 'sosyal medya pazarı' uyarısı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde son dönemde tüketici mağduriyetinin arttığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Tüketiciler sosyal medyada yeterli incelemeyi yapmadan sipariş veriyor.
Tüketiciler sosyal medyada yeterli incelemeyi yapmadan sipariş veriyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Facebook", "İnstagram" ve "Twitter" gibi sosyal medya platformları üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüketicilerin, mağdur olmaması için haklarını bilmesi, satış yapan firmaya da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Sosyal medya üzerinden fotoğraflar yayınlanıyor. Bu fotoğraflara aldanan, fiyatı düşük bulan tüketiciler yeterli incelemeyi yapmadan sipariş veriyor. Ama kargonun verdiği paketi de görünce hayal kırıklığı yaşıyorlar. Sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde son dönemde tüketici mağduriyeti arttı. Oysa tüketici kanunu uzaktan satışlarda tüketiciyi koruyucu önemli düzenlemeler içeriyor. Sosyal medyadan satış yapacak firmanın ilanının yayınlandığı mecrada ticaret sicil numarasının bulunması gerekiyor. Bunun yanında sabit telefon, açık adres, mesafeli satış sözleşmesi ve cayma bildirimi konusunda da bilgilerin yer alması gerekiyor."

"Kart bilgilerini saklıyorlar"

Mağdur olan tüketicinin muhatap bulamadığı için tüketici hakem heyetlerinde olumlu sonuç alamadığını ve olayın adliye taşındığını aktaran Ağaoğlu, "Bu sitelerden kredi kartı ile alışveriş yapıldığından bu kartların bilgileri depolanıp daha sonra tüketicinin rızası dışında harcamalar yapılabiliyor. Dikkatli olunmalı." diye konuştu.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan ise sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda firma gerçekliğinin sorgulanması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son aylarda bu yüzden hakem heyetlerinden tüketicinin aleyhine kararlar çıkmakta. Örneğin, bir tüketici, sosyal medya üzerinden cep telefonu siparişi veriyor. Kargosunu alınca içinden telefon yerine plastik su şişesi çıktığını görüyor. Orada tutanak tutturuyor. Bize ulaşıyor. Biz de satıcının kaydı olmadığı için tüketicimizi savcılığa gönderdik. Sonucu bekliyoruz."

REKLAM

Uçan, tüketicilerin bu mağduriyetlerinde eğitim seviyelerinin değil tüketici bilinçlerinin yüksek olması gerektiğini belirtti.

Bazı tüketicilerin mağduriyetlerinin küçük rakamlar olduğundan dolayı başvuruda bulunmadığını dile getiren Uçan, tüketicilere 1 lira bile olsa haklı kazançlarının peşinin bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Ayıplı hizmetten acenta sorumlu olmayacak
EKONOMİ
Ayıplı hizmetten acenta sorumlu olmayacak

Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik
EKONOMİ
Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik

'Bayram alışverişinizde sosyal medya mağduru olmayın'
EKONOMİ
'Bayram alışverişinizde sosyal medya mağduru olmayın'
Akar ve komutanlar sınırda

Akar ve komutanlar sınırda

​Ziyarette bir detay dikkatlerden kaçmadı.
İstanbulluların dönüşü çok önemli

İstanbulluların dönüşü çok önemli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 23 Haziran mesajı.
İndirim müjdesi

İndirim müjdesi

Benzinde de motorinde de pompaya yansıyacak.
Aldıkları<br>ceza açıklandı

Aldıkları
ceza açıklandı

​Tunceli'de ters laleleri koparanlar görüntülenmişti.
Yüzyıllık vaatte<br>geri sayım

Yüzyıllık vaatte
geri sayım

​Ulaştırma Bakanı açıkladı: 2020'de hizmete alınacak.
Patronlarını <br>vurup kaçtılar

Patronlarını
vurup kaçtılar

​Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
Zirve öncesi<br>dikkat çeken karar

Zirve öncesi
dikkat çeken karar

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimi konusunda açıklama yaptı.
Kanal belli oldu

Kanal belli oldu

Yayının günü ve saati pazartesi açıklanacak.
Fark etmek imkansız

Fark etmek imkansız

​Dağlarda teröristlerin korkulu rüyası oldular.
'Türkiye'de<br>yalnızca bende var'

'Türkiye'de
yalnızca bende var'

Çocukluk hayalim dedi: 50 bin TL harcadı.
İstanbul'da kobra ele geçirildi

İstanbul'da kobra ele geçirildi

​Aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
2021'de<br>her şey bitecek

2021'de
her şey bitecek

​New START anlaşmasının akıbetini açıkladı.
Maganda

Maganda

​CHP'nin İstanbul adayı, havalimanında olay çıkardı.
14 yılda uzay koruması

14 yılda uzay koruması

​Türkiye, kendisine yönelen tehdidi atmosfer üzerinde yok edebilecek.
Malcom X<br>Senegal'e götürdü

Malcom X
Senegal'e götürdü

Alman Björn Pachurka'nın hayatı değişti.
28 ile yağış uyarısı

28 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.