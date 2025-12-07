ABD’de Trump yönetiminin alışılmadık ekonomi politikaları, bu yıl yatırımcıları ve merkez bankalarını güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Altın güçlü bir ralli yaparken, 2025’in asıl yıldızı gümüş oldu. Yılbaşından bu yana gümüş yıl içi zirvesine göre yüzde 100’e yaklaşan bir artış kaydetti. Altının pahalılaşmasıyla gümüşe yönelen yatırımcılar, internette satılan ucuz bar ve sikkelerde ince kaplama altında pirinç ve çelikle karşılaşıyor. Uzmanlar, markasız ve belgesiz gümüşten uzak durulmasını, yüksek tutarlı alımlarda mutlaka test yapılmasını belirtti.
Ons gümüş 58 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının yükselen fiyatı yatırımcıyı gümüşe yöneltirken, sahte gümüş bar ve sikkeler de piyasayı doldurmaya başladı. Özellikle internetten satılan çok ucuz ürünlerin bir kısmının ince gümüş kaplama altında pirinç veya çelik içerdiği, üzerinde “925” ya da “999” damga bulunsa bile testlerde gerçek çıkmadığı belirtiliyor.
Profesyonel test tavsiyesi
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sektör temsilcileri, markasız ve belgesiz gümüş alanların büyük risk aldığını vurgulayarak, gümüşün gram fiyatının çok altında satılan ürünlere karşı dikkatli olunmasını, alışverişin güvenilir kuyumcu ve rafinerilerden yapılmasını önerdi. Yüksek tutarlı alımlarda mutlaka profesyonel test yapılması gerektiği ifade etti.
"Ustalar bile ayırt edemiyor"
Fatih’te kuyumculuk yapan Ali Rıza Öner, “Son bir yılda gümüşe olan ilgi ciddi şekilde arttı, taleple birlikte sahtesi de çoğaldı; biz rafineri sertifikası olmayan ürünü vitrine koymuyoruz” derken, Gümüş Atölyesi sahibi Ayşe Nazar, “Yatırım için külçe ve bar alanların sayısı iki kat arttı ama piyasada düşük ayarlı, hatta tamamen sahte ürünler dolaşıyor; bazı sahteleri ustalar bile ilk bakışta ayırt edemiyor” ifadelerini kullandı.
Sahte gümüş nasıl anlaşılır?
Gümüş yılı zirvede tamamladı
Habertürk TV'ye konuşan Memiş, 1 Ocak’ta yaptıkları analizlerde gümüşün altını geride bırakacağına yönelik öngörülerini hatırlatarak, “Gram ve ons gümüş 2025’in şampiyonu oldu, altını tahtından etti” dedi. Gümüşteki yükselişin ana sebeplerinden birinin altın–gümüş rasyosunun 110’dan 72’ye kadar gerilemesi olduğunu belirten Memiş, fiziki talepte oluşan sert artışın fiyatları yukarı taşıdığını vurguladı.
"GÜNEŞ PANELLERİ VE TIP SEKTÖRÜ GÜMÜŞTE TALEBİ PATLATTI"
Memiş, özellikle yılın son çeyreğinde güneş panellerindeki kullanımın ve gümüşün mikrop ayırıcı özelliği sayesinde tıp alanındaki talebin fiyatları belirgin şekilde yükselttiğini söyledi. Gümüş, ons tarafında 59 doların, gram tarafında ise 80 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı.
Ancak Memiş’e göre şu an gümüş almak için doğru zaman değil:
“GÜMÜŞ ALTIN GİBİ İSTİKRARLI DEĞİL, SABIR ŞART"
Gümüşün sert fiyat hareketleriyle bilindiğini hatırlatan Memiş, yatırımcıya şu uyarıda bulundu:
“Bir ayda altını tahtından eder ama aynı hızla sert düşebilir. Gümüşe giren yatırımcı mutlaka sabırla hareket etmeli.”
2026: SERT DALGALANMALARIN YILI
Memiş, 2026 yılı için “manipülasyon yılı” ifadesini kullanarak hem altın hem gümüşte sert iniş–çıkışların beklenmesi gerektiğini söyledi:
"Ons altında 3800–4800 dolar arasında geniş bant aralığı, barış haberlerinde ise 4000 doların altı, gerilimlerde 4500 doların üzeri mümkün"
- Gram altında ise yıl kapanışının 5750–6000 TL aralığında beklediğini belirten Memiş, işçilik maliyetlerindeki düşüş nedeniyle gram altın fiyatının son haftalarda stabil kaldığını söyledi.
İLK HEDEF 8 BİN LİRA
2026’da gram altın için ilk hedefin "8.000 TL" olduğunu söyleyen Memiş, jeopolitik risklerin artması halinde çok daha sert bir tablo oluşabileceğini belirtti:
“Ekonomiler daralır, savaşlar gündeme gelirse Türkiye’de gram altın tarihinde ilk kez beş haneli rakamları görebilir.”
Düğün yapacaklar ve altın borcu olanların 5750–6000 TL aralığını değerlendirebileceğini söyleyen Memiş, altını olup nakit ihtiyacı bulunmayanlara ise şu mesajı verdi: