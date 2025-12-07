Ons gümüş 58 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının yükselen fiyatı yatırımcıyı gümüşe yöneltirken, sahte gümüş bar ve sikkeler de piyasayı doldurmaya başladı. Özellikle internetten satılan çok ucuz ürünlerin bir kısmının ince gümüş kaplama altında pirinç veya çelik içerdiği, üzerinde “925” ya da “999” damga bulunsa bile testlerde gerçek çıkmadığı belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sektör temsilcileri, markasız ve belgesiz gümüş alanların büyük risk aldığını vurgulayarak, gümüşün gram fiyatının çok altında satılan ürünlere karşı dikkatli olunmasını, alışverişin güvenilir kuyumcu ve rafinerilerden yapılmasını önerdi. Yüksek tutarlı alımlarda mutlaka profesyonel test yapılması gerektiği ifade etti.

Fatih’te kuyumculuk yapan Ali Rıza Öner, “Son bir yılda gümüşe olan ilgi ciddi şekilde arttı, taleple birlikte sahtesi de çoğaldı; biz rafineri sertifikası olmayan ürünü vitrine koymuyoruz” derken, Gümüş Atölyesi sahibi Ayşe Nazar, “Yatırım için külçe ve bar alanların sayısı iki kat arttı ama piyasada düşük ayarlı, hatta tamamen sahte ürünler dolaşıyor; bazı sahteleri ustalar bile ilk bakışta ayırt edemiyor” ifadelerini kullandı.