Kuyumcu altın ve paraları toplayarak kayıplara karıştı

Kuyumcu altın ve paraları toplayarak kayıplara karıştı

6/12/2025, Cumartesi
DHA
Kuyumcu
Kuyumcu

İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan ve 5 ay önce kuyumcu açan Fatih Çelik, çok sayıda kişiden altın ve para toplayarak kayıplara karıştı.

İstanbul
Büyükçekmece
Celaliye Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay önce kuyumcu dükkanı açan Fatih Çelik’in, kısa sürede başta mahalle sakinleri olmak üzere birçok kişiden yüksek miktarda altın ve para topladığı öğrenildi.

Çelik’in, altın almak isteyenlerden parayı alıp altını daha sonra teslim edeceğini söylediği, altın satanlardan ise altını alıp, ödemeyi sonra yapacağını belirttiği iddia edildi.


Eşi ve çocuklarıyla ortadan kayboldu


Bu yöntemle farklı kişilerden yüklü miktarda para ve altın topladığı ileri sürülen Fatih Çelik, eşi ve çocuklarıyla birlikte ortadan kayboldu.


İş yerine gelen müşteriler dükkanın uzun süredir kapalı olduğunu görünce çevre esnafına durumu sordu.



Günler geçmesine rağmen Çelik’e ulaşılamayınca çok sayıda mağdur, polis merkezine ve savcılığa giderek şikayette bulundu.


"Temiz güvendiğimiz bir çocuktu"


Kuyumcuya para kaptıran mağdurlardan Ercan Tiryaki, "Kaçmadan önceki akşam saat 16.30 gibi geldim burası açıktı. Dedim ki bana gram lazım. Ben parayı verdim bana 1 gram verdi, 3 gramım kaldı. Kağıda yazı yazdı.


Akşam gelecek, gelip alırsın dedi. Ben de güveniyorum, temiz, güvendiğimiz bir çocuktu. 17 bin 200 lira parayı bıraktım. Kağıda ‘Parası alındı 3 gram verilecek’ yazdı.


Kağıt arabada duruyor. Ertesi sabah geldiğimde dükkan kapalıydı. Burada mağdur ettiği çok fazla insan var." ifadelerini kullandı.


"Bir müşterisi evinin senedi için 1 milyon liralık altınlarını bırakmış"


Çelik’in esnaf komşusu Erdal Töngel ise, "15 gün önce kuyumcu dolandırdı dediler. Polisler geldi gece. Piyasadan altınları toplayıp kaçtığı söyleniyor.


Ben tanımıyorum. Biz dükkanı açtıktan sonra o açtı. Sonra duyduk ki altınları toplayıp kaçmış. 500 milyon diyorlar ama ben bilmiyorum. Tanımıyorum. Bazen onu bulamayan müşterileri bize gelip soruyor, gördünüz mü diye ama biz görmedik.


Bir müşterisi ev alacak, evinin senedi için de getirip 1 milyon liralık altınlarını bırakıyor nakit para almak istiyor. Kuyumcu sabah gel parayı al demiş. Sabah adam geldiğinde Fatih Bey yok, gidiş o gidiş." dedi.





