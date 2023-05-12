Türk iş dünyasına Rusya’dan davet

Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin, Rusya'nın dış politikasının öncelikli ve en önemli alanlarından biri olduğunu belirten SPIEF CEO’su Alexey Valkov, Türk işletmelerinin Rusya pazarındaki boşlukları doldurabildiğini ifade etti. Batılı şirketlerin Rusya’dan çekilmesiyle Türk işletmelerin Rusya pazarındaki eksikleri değerlendirdiğini vurgulayan Valkov, üretimden teknolojiye, ticaretten altyapıya kadar tüm alanlarda fırsat bulunduğuna işaret etti. Son bir yılda 33 Türk firmasının Rusya’ya yatırım yaptığını söyleyen Valkov, “Saint Petersburg’dan İstanbul THY ile 3.5 saat sürüyor. Bu yıl Türk firmalarını foruma sadece katılımcı olarak değil, stratejik ortak olarak davet ediyoruz” dedi.