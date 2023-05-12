Türk iş dünyasına Rusya’dan davet

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu.
Rusya’nın Davos’u olarak değerlendirilen ve geçen yıl 130 ülkeden 16 bin katılımcıyı ağırlayan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nun (SPIEF) 26’ncısı bu yıl 14-17 Haziran’da düzenlenecek. Forum öncesinde İstanbul’da, Türk iş dünyası yöneticilerinin davet edildiği bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
STRATEJİK ORTAKLIK ÇAĞRISI
Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinin, Rusya'nın dış politikasının öncelikli ve en önemli alanlarından biri olduğunu belirten SPIEF CEO’su Alexey Valkov, Türk işletmelerinin Rusya pazarındaki boşlukları doldurabildiğini ifade etti. Batılı şirketlerin Rusya’dan çekilmesiyle Türk işletmelerin Rusya pazarındaki eksikleri değerlendirdiğini vurgulayan Valkov, üretimden teknolojiye, ticaretten altyapıya kadar tüm alanlarda fırsat bulunduğuna işaret etti. Son bir yılda 33 Türk firmasının Rusya’ya yatırım yaptığını söyleyen Valkov, “Saint Petersburg’dan İstanbul THY ile 3.5 saat sürüyor. Bu yıl Türk firmalarını foruma sadece katılımcı olarak değil, stratejik ortak olarak davet ediyoruz” dedi.
ALTYAPI YATIRIMLARI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ
Katılımcılardan IC Holding CEO’su Murad Bayar da, “Yeni yatırım projeksiyonlarını biliyoruz. Belki 6 ay içinde değil ama bölgede yine altyapı yatırımları için görüşmeler yapıyoruz” diye konuştu.