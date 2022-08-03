Türk iş insanlarından Mısır çıkarması

Türkiye-Mısır arasındaki normalleşme süreci istikrarlı bir şekilde sürüyor. Ekonomik anlamda da ilişkilerin ilerlemeye başladığı Mısır’a Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 22-24 Ağustos tarihleri arasında ziyaret gerçekleştirilecek. TİM Başkanı Mustafa Gültepe başkanlığındaki heyet Kahire’de Mısırlı iş insanları ile bir araya gelecek.

HAMMADDEDEN GIDAYA GENİŞ KATILIM

Ziyarete; mobilya, kağıt ve orman ürünleri, fındık ve mamulleri, gemi, yat ve hizmetleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, inşaat yapı ve malzemeleri, kalorifer, çimento maden, otomotiv ve yedek parça, makine ve aksesuarları gibi 30’dan fazla sektörden 20’den fazla ihracatçı birliği başkanı katılacak. Orta Doğu’nun iki mihver devleti Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler yaklaşık on yıldır düşük seviyede seyrediyor. Son dönemde her iki ülkenin, ilişkilerini ilerletme konusunda güçlü bir irade sergiliyor olması, ilişkilerin seviyesinin yakın zamanda iyileşeceğine dair olumlu bir havaya sebep oldu. Normalleşme adımları kapsamında ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran'da İslam Kalkınma Bankası 346. İcra Direktörleri ve Guvenörler Yıllık Toplantılarına katılmak üzere Mısır'a gitmişti.

REKLAM

BÜYÜKELÇİ DÜZEYİNDE ATAMA

Bu ziyaret son on yıldan bu yana Türkiye'den Mısır'a yönelik en üst düzey ziyaret olarak kayda geçmişti. Daha sonra ise 9 yıldır ilişkilerin maslahatgüzar düzeyinde tutulduğu Mısır’a, büyükelçi seviyesinde atama yapılmıştı. İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliği de yapan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, haziran ayında ‘Kahire Maslahatgüzarı’ olarak görevine başlamıştı.