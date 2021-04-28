Yerli hava savunma sistemi Hisar için TSK'da eğitimler verilmeye başlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kullanımına sunulmaya başlanan Hisar hava savunma sistemleri için personele eğitimler veriliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde geliştirilen ve Türkiye'nin ilk milli hava savunma füze sistemi olan Hisar için gerçek füze, uçak ve helikopter kullanılmadan, simülatörler ve eğitim füzeleri ile operatör eğitici eğitimleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin katmanlı hava savunmasında önemli görevler üstlenecek olan Hisar sistemlerinin operatör eğitici eğitimlerine, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan Hisar operatörleri katıldı.

Eğitimlerde ASELSAN tarafından geliştirilen gerçek sistemler ile bütünleşik çalışan simülatörler yoğun olarak kullanıldı. Simülatör kullanımı, eğitimin pahalı mühimmat ve hedef uçak kullanımı yerine dijital ortamda verilmesi nedeniyle maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ayrıca simülatör eğitimleri ile gerçek atışlardan önce çok daha fazla tekrar yapılması ile eğitimin pekiştirilmesi sağlanıyor.

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ASELSAN ve proje paydaşı firmaların uzman eğitmen personelinin görev aldığı eğitimlerde, operatörlerin, sistemlerin tüm imkan ve kabiliyetleri ile Kara Kuvvetleri Komutanlığının genel ve taktik gereksinimine uygun olarak en verimli düzeyde kullanımını sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olması amaçlandı.

Sistem içine gömülü simülatörler yardımıyla, taktik sahada karşılaşılması muhtemel durumlara yönelik tehdit senaryolarının oluşturulması ve tehditlerin bertaraf edilmesi çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda tehdit simülasyonları yaratıldı, kullanıcılar gerçek sistem üzerinde komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını icra ederek tehditleri önleme faaliyetlerini simüle ortamda gerçekleştirdi.

Gerçek füze, uçak ve helikopter kullanılmadan, simülatör ve eğitim füzeleri vasıtasıyla farklı senaryolarda denemeler yapılarak gerçek atış senaryolarının bire bir uygulanabildiği maliyet etkin eğitimler verildi.

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Yüzde 80 yerli katkıyla etkin hava savunma

Hisar sistemleri, sabit birliklerin ve kritik tesislerin hava savunması kapsamında günümüzün modern tehditleri olan savaş uçaklarını, helikopterleri, seyir füzelerini, insansız hava araçlarını ve havadan karaya atılan füzeleri yüksek performans ile etkisiz hale getiriyor.

HİSAR-A ve HİSAR-O sistemleri, farklı irtifalardaki tehditlere karşı Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirildi.

Çok sayıda alt sistemi bünyesinde barındıran Hisar sistemleri, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye'nin alçak ve orta irtifa hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla yüzde 80 yerli katkı oranı ile 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla hayata geçirildi.

Radar, komuta kontrol, atış kontrol sistemi, füze fırlatma sistemleri, haberleşme sistemleri, IFF ve veri bağı gibi yer donanımları geliştirilmesi ASELSAN sorumluluğunda yürütüldü.

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Kızılötesi ve RF arayıcı başlıklar ile veri bağı donanımları ASELSAN tarafından sağlanan füzeler ise ROKETSAN tarafından geliştirildi.

Hisar sistemleri, en gelişmiş teknoloji ile gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine imkan sağlayabilecek yapıda açık mimaride bulunuyor.

Seri üretimle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçları milli imkanlarla karşılanacak.

OYNAT 04:54 Yerli S-400'te kritik adım: Ne ABD'ye ne de Rusya'ya ihtiyacımız kalmayacak ABD, Patriot vermeyince S-400'ü almak durumunda kalan Türkiye'nin yakın zamanda ikisine de ihtiyacı kalmayacak. Patriot'a da S-400'e de ihtiyacı ortadan kaldıracak 'Hava Savunma Sistemi' HİSAR projesinde kritik bir eşik daha aşıldı. Savunmadaki Türkler programı yerli S-400 olarak da adlandırılan SİPER'e giden süreçteki son adımın detaylarını gündeme aldı. BiP'te paylaş

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Video: İşte TSK'nın yeni hava savunma füzesi: Hisar