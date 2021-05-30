Ekonomi Türkiye adımlarını beş yıl önce attı Stratejik ürünler artık ithal edilmiyor
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye adımlarını beş yıl önce attı: Stratejik ürünler artık ithal edilmiyor

Savunma sanayisi sektöründe Türkiye'nin de dikkat çekici bir oyuncu olacağını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, son olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye SİHA satışı yapılmasının ise bu süreçte en önemli adımlardan biri olduğunu vurgularken, Türkiye'nin özellikle stratejik ürünleri ise artık ithal etmediğini ve bu yönde çalışmaların ise 5 yıl öncesinde bugünler öngörülerek başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Türkiye adımlarını beş yıl önce attı: Stratejik ürünler artık ithal edilmiyor
Bayraktar TB2 SİHA Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında da uçacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisi ürünlerinin kalitesi ve operasyonel gücü konusunda artık hiçbir tereddüt olmadığını, saha başarılarının, satışlarında çok önemli rol oynadığını bildirdi.

Demir, yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin sürdürülebilirliğinin büyük ölçüde ihracata bağlı olduğunu söyledi.

SİDA İLK ADIMI ATTI

Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatında iddialı hedefleri olduğuna işaret eden Demir, "Hedeflerimizi hayata geçireceğimize inanıyoruz. En başarılı örneklerimizden birisi olan silahlı insansız deniz araçlarımız (SİDA) ilk adımı attı. Ürünlerimizin saha başarıları, satışlarında çok önemli rol oynuyor." dedi.

Polonya medyası: Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı
DÜNYA
Polonya medyası: Türk SİHA’ları Rus hava savunma sistemlerini aşağıladı

DÖRDÜNCÜ ÜLKEYE SATIŞ

Demir, Bayraktar TB2 SİHA'ların Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında da uçacak olmasına değinerek, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeye SİHA satışı yapmanın önemli bir durum olduğunu vurguladı.

Polonya'nın ön yargısız değerlendirme yaparak ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri göz önünde bulundurarak bu alımı gerçekleştirdiğini aktaran Demir, şöyle devam etti:

Polonya Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Bayraktar TB2 küresel pazarda rakipsiz
DÜNYA
Polonya Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Bayraktar TB2 küresel pazarda rakipsiz

DOSTANE VE İYİ NİYETE DAYALI

"Ürünlerimizin kalitesi ve operasyonel gücü konusunda artık hiçbir tereddüde mahal yok. Bu alım çok hızlı oldu. Temaslarımızın başlamasıyla alım arasındaki süre çok kısaydı. Bu da bizi ne kadar yakından izlediklerini, ürünlerle ilgili bilgi sahibi olduklarını ve ön yargısız hareket ettiklerini gösterdi. Bu anlamda kendilerine hem Türkiye'ye olan dostlukları hem de gösterdikleri irade açısından teşekkür ediyoruz. Bu attıkları adımın kendilerine çok büyük bir katkı sağladığını görecekler. Türkiye'nin savunma sanayisi konusundaki iş birliği modelleri başka hiçbir ülkenin öneremeyeceği kadar açık, dostane ve iyi niyete dayalı."

"Bize ambargo koydular ondan sonra aklımız başımıza geldi, yerlisini üretmeye başladık." düşüncesinin tam olarak doğru olmadığını dile getiren Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle bugünlerin geleceğini beklediklerini ifade etti.

Demir, "İHA kamerasını vermediler biz de hemen başladık" diye bir durumun da söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "İHA kameraları konusunda önümüze engel çıkabileceği düşüncesiyle 5-6 yıl öncesinden çalışmalara başladık. Diğer alanlarda da öyle. Bize engel koydukları herhangi bir ürünün yerine yerlisini koyabilmek zaten birkaç haftada olabilecek işler değil. Özellikle stratejik ve teknolojik alanlarda engeller olabileceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Polonya Savunma Bakanı: Askerlerimiz Bayraktar TB2 türü hava araçları için 10 yıldır beklediklerini söyledi
DÜNYA
Polonya Savunma Bakanı: Askerlerimiz Bayraktar TB2 türü hava araçları için 10 yıldır beklediklerini söyledi
Demir, Türkiye'nin özellikle teknolojik ve stratejik alanlarda bağımsız olması gerektiğini kaydetti.

"Özellikle stratejik ürünleri artık ithal etmiyoruz"

Bu alanlarda maliyetin ikinci üçüncü planlarda kaldığını, bağımsızlığın daha önemli olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bu nedenle stratejik olarak gördüğümüz her konu üzerinde çalışıyoruz. Şu veya bu konuda çıkarılabilecek herhangi bir engeli bugün olmazsa yarın aşarız. Türkiye'nin bağımsız politika oluşturmasında en büyük gücü, savunma sanayisi, bağımsızlığı. Özellikle stratejik ürünleri artık ithal etmiyoruz. Ayrıca bu ürünlerin ihracatını artırarak maliyetlerini azaltmayı amaçlamamız gerekiyor çünkü sürdürülebilirliğin bir ayağı da ekonomiklik. Bazı konularda her türlü maliyeti göze alabilirsiniz ama bu çok geniş bir alanda sürdürülebilir değildir."

Demir, yıllardır bazı ülkeler tarafından domine edilen savunma sanayisi sektöründe Türkiye'nin de dikkat çekici bir oyuncu olacağını ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanlığının teknolojiyi takip eden ve güvenlik güçlerine çözümler sunan bir yapıda olduğunu aktaran Demir, savunma sanayisi sektörünü destekleme ve canlı tutmanın yanı sıra geleceği inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.

Üç ülkenin ambargosunu boşa çıkaran 10 yerli ürün: İndirim dahi teklif ettiler
OYNAT 06:57
Üç ülkenin ambargosunu boşa çıkaran 10 yerli ürün: İndirim dahi teklif ettiler
Türkiye'nin savunmada gerçekleştirdiği atak sonrası ürettiği ürünlerle bölgesinde dengeleri değiştirmeye başlaması kimi ülkeleri de telaşlandırdı. Savunma sanayi tarafından ortaya çıkarılan ürünlere getirilen parça yasağı ve satışı engellenen silah ve sistemler firmaları da yerlisini üretmek için harekete geçiriyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine yakın zamanda ambargoları boşa çıkaran 10 Türk silah ve sistemini gündeme aldı.


Abone Ol Google News
Şaşırtan manzara

Şaşırtan manzara

Ağaçlara 'sakatat' asıyorlar.
Korona savaşçıları

Korona savaşçıları

​Dağ taş demeden Kovid-19 testi yapıyorlar.
Filistinli çocukların Türkiye hayali İsrail’in katliamlarıyla yarım kaldı

​1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

Stratejik ürünler artık ithal edilmiyor

​Engelli ve yaşlılara ulaşımda kolaylık.

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

Erzurum'un göç yazgısı yatırımlarla değişti

​Başkan Sekmen, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

900'e yakın hastalığı nakledebilir
'Pozitif gündemle gidiyorum'

'Pozitif gündemle gidiyorum'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti öncesi açıklama.

Sağanak<br>yağış kapıda

Sağanak
yağış kapıda

​Meteorolojiden çok sayıda ile kritik uyarı.

​Ayasofya ve Taksim Camii şehre iki manevi kale oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.