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Ekonomi Türkiye ile Romanya arasında tarihi karar Geçiş belgesi ve ücreti kaldırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye ile Romanya arasında tarihi karar: Geçiş belgesi ve ücreti kaldırıldı

Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alındığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Türkiye ile Romanya arasında tarihi karar: Geçiş belgesi ve ücreti kaldırıldı
Foto/arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulamasının kalktığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Romanya görüşmeleri sonucu tarihi bir karar alarak transit taşımaları serbestleştirdiklerini duyurdu.

Karaismailoğlu, "1 Mayıs’tan itibaren Romanya üzerinden transit taşımalarda geçiş belgesi ve transit geçiş ücreti uygulaması kalktı." ifadelerini kullandı.

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