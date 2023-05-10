Türkiye, Litvanyalı turistlerin gözde ülkesi oldu

"Litvanya, Baltıklar'daki en büyük ticaret ortağımız. 2023 için hedefimiz 1 milyar dolar ticaret hacmiydi. Bu hedefi 2022'de yakaladık ve geçtik. Geçen yıl ticaret hacmimiz 1,2 milyar dolar oldu. Bu sene için bunun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Ticaretimiz bu yıl iyi de başlamış gibi duruyor."