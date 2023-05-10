Türkiye, Litvanyalı turistlerin gözde ülkesi oldu

Türkiye, Litvanya'nın turizmde uğrak noktası oldu.
Vilnius'tan önce Ankara'da görevli olduğunu belirten Tantekin, ondan önce de 2017 ile 2020 yılları arasında Paris'te Başkonsolos olarak görev yaptığını anımsattı.
Litvanya ile Türkiye'nin iki dost ve müttefik ülke olduğuna dikkati çeken Tantekin, bunu hem resmi temaslarda hem de Litvanya halkıyla temaslarında hissettiklerini belirtti.
Kovid-19 salgını döneminde tüm alanlarda olduğu gibi turizm rakamlarında da düşüş olduğunu hatırlatan Tantekin, sözlerini şöyle tamamladı: