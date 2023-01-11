Türkiye ucuz gazda Avrupa üçüncüsü: Bu kış rahat geçecek

Türkiye, yaptığı enerji çeşitliliği yatırımları ve doğalgaz ithal ettiği komşularıyla iyi ilişkileri sonucunda Avrupa'da doğalgazı en ucuz kullanan 3'üncü ülke oldu. Türkiye'yi yalnızca Macaristan ve Ukrayna geçerken, Ukrayna'da savaş sebebiyle bu tarz hizmetlerden ücret alınamaması fiyatlarda etken oldu.

KIŞ RAHAT GEÇECEK

Öte yandan Avrupa'da doğalgazı en pahalı kullanan ülkeler ise Hollanda, Danimarka, Avusturya ve İtalya oldu. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) güncel verilerine göre Türkiye, doğalgaz altyapısında yaptığı yatırımlar ve depolama çalışmaları ile bu kışı da rahat bir şekilde atlatacak.

OYNAT 01:39 ​Karadeniz gazı Türkiye'nin yükünü hafifletecek:'100 Saniyede Filyos' animasyon filmi ​ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ''100 Saniyede Filyos'' ismiyle grafik-animasyon filmi hazırlandı. Filmde, Türkiye'nin 55 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz tüketiminin olduğu ve Karadeniz'deki doğal gaz projesiyle bu yükün hafifletileceği belirtildi. Ayrıca, Türkiye Yüzyılında enerjide dışa bağımlılık kilidini kıracak olan mega projenin hız kesmeden devam ettiği de ifade edildi.





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YER ALTINDA DEPOLANAN GAZ MİKTARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Sabah'ın haberine göre; 2022 Ekim ayı itibarıyla depolanan toplam doğalgaz miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarken, bu çerçevede, yer altı depolama tesislerindeki doğalgaz miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49 arttı. Ekimde yer altında depolanan gaz miktarı 3 milyar 673 milyon metreküpü aştı.

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OYNAT 00:38 Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması: İlk gaz mart sonunda sistemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği yeni doğalgaz keşfinin detaylarını açıkladı. Türkiye'nin 710 milyar metreküplük rezerve ulaştığını belirten Dönmez, 'Kara işleme tesisinin yüzde 85'i tamamlandı. Cumhuriyetimizin 100. yılında mart ayının sonuna doğru gazı milletimizle buluşturacağız. Türkiye'nin yüzyılı enerjinin de yüzyılı olacak'' ifadelerini kullandı.





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ÜRETİLEN DOĞALGAZ RAKAMLARI UMUT VERİYOR

Doğalgaz ithalat miktarı, Ekim 2022 Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 azalarak 3 milyar 238 milyon metreküp oldu. Ayrıca, bu dönemde boru gazının ithalattaki payı yüzde 74, LNG'ninki ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de üretilen doğalgaz miktarı da ekim ayında 34 milyon metreküpe yükseldi. Bu arada, 2021'in ekim ayında Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere iki ülkeye 56 milyon metreküp doğalgaz ihraç eden Türkiye, 2022'nin ekim ayında ise toplam 81 milyon metreküp doğalgaz ihraç etti. İhracatın 24 milyon metreküpü Yunanistan'a, 57 milyon metreküpü Bulgaristan'a yapıldı.