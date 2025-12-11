Türkiye'de hızlı bir şekilde 400 şube açan Ekleristan iflasın eşiğinde: Konkordato ilan etti

2020 yılında kurulan ve kısa süre içerisinde Türkiye'nin 61 ilinde şubeleşen tatlı devi Ekleristan, yaşadığı mali sorunların ardından konkordato ilan etti.

Ülke genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan, ekler, makaron, sütlü tatlı, pasta ve dondurma ürünleriyle öne çıkan Bursa merkezli Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, ekonomik sıkıntılarını aşmak amacıyla Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı.

Firmanın başvurusunu inceleyen mahkeme, Ekleristan hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Firmanın mali tablolarını incelemek üzere Nesrin Beşe konkordato komiseri olarak görevlendirilirken, firma hakkında nihai karar ise yapılacak incelemenin ardından 3 aylık süre içerisinde verilecek.