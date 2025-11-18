Yeni Şafak
Ünlü helvacı iflasın eşiğinde: 45 yıllık şirket konkordato ilan etti

10:3218/11/2025, Salı
Türkiye'de 45 yıldır kağıt helva, bar ve krokan üretimi yapan ve Balkos markası ile öne çıkan Şükreden Gıda konkordato ilan etti.

Kağıt helva, bar, krokan gibi ürünleri ile tanınan Balkos markasının üreticisi 45 yıllık gıda işletmesi Şükreden Gıda konkordato sürecine girdi.


İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verdi. Ayrıca şirkete mali yapısının izlenebilmesi için iki konkordato komiseri de atandı. Dünya'nın haberine göre, bir yıl sonra gerçekleşecek duruşma için nihai rapor sunulmasına da karar verilirken konkardota davasının Fiskobirlik tarafından talep edildiği öğrenildi.





