Ünlü helvacı iflasın eşiğinde: 45 yıllık şirket konkordato ilan etti

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verdi. Ayrıca şirkete mali yapısının izlenebilmesi için iki konkordato komiseri de atandı. Dünya'nın haberine göre, bir yıl sonra gerçekleşecek duruşma için nihai rapor sunulmasına da karar verilirken konkardota davasının Fiskobirlik tarafından talep edildiği öğrenildi.