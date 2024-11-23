Türkiye'den dünyaya anahtar teslim sera

Son yıllarda giderek büyüyen su kıtlığı, toprak kirliliği ve gıda güvenliğine ilişkin endişeler örtü altı tarıma olan ilgiyi artırdı. Dünya genelinde 500 bin hektarlık alanda örtü altı yetiştiriciliği yapılırken, ileri teknoloji ve yüksek üretim kapasitesine sahip olan Türk firmaları artık birçok ülkenin ihtiyaç duyacağı sera projelerinde aktif rol üstlenmeye başladı.





MÜHENDİS BİLE GÖNDERİYORUZ

Daha önce Hollanda ile İspanya’nın söz sahibi olduğu seracılık ürün ve hizmetleri şimdilerde sulama, gübreleme, suni iklimlendirme gibi alanlarda modern çözümler sunan Türk firmalarından talep ediliyor. Türkiye turizmden sonraki bacasız sanayi seracılıkta Rusya, Angola, Yeni Zelanda, Katar, Meksika ve Avustralya’da anahtar teslim projelere imza atıyor.

Growtech Antalya Tarım Fuarı’nda sorularımızı cevaplandıran Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Sera alanında Avrupa’da İspanya ile yakın büyüklükte ve dünyada da 7’nci sırada yer alıyoruz. Yerli sera firmalarımız her yerde itibar görüyor. Eskiden İspanya ve Hollanda önde gelirdi. Şimdi Türkiye katma değerli üretimle, anahtar teslim sera projeleriyle güçlü bir pozisyon elde etti. Hatta Katar'daki serada dünyada ilk defa soğutma işlemini bizim firmalarımız yaptı. Anlaşmalar neticesinde sera kurulumu ve entegrasyonun sağlanması için ilgili ülkelere ziraat mühendislerine kadar gönderiyoruz” açıklamasını yaptı.





Engin Er

AMAÇ GIDA ARZINI KONTROL ETMEK

Teknolojik gelişmişlik sayesinde modern seracılık işlerine artık holdinglerin de girdiğini anlatan Er, “Örneğin Alarko Holding hem yurt içinde hem yurt dışında seracılık yatırımları yapıyor. Amaç gıda arzını kontrol altında tutabilmek ve seracılığın yayılmasını sağlamak. Çünkü salgında hepimiz gıda konusunun önemini bir kez daha anladık” diye konuştu.





KATAR’A SOĞUTMALI SERA KURDU

Yaklaşık 7 yıl önce başta Suudi Arabistan olmak üzere Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yoğun ambargolarına maruz kalan Katar, ordusunun sebze ihtiyacını Mersinli AYS Proje’nin ülkede kurduğu seradan karşılıyor. Katar Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalayan şirket, 52 derece sıcaklıkta bile üretim yapabilecek 70 bin metrekarelik alanda sera sistemleri geliştirdi. Projenin toplam büyüklüğünün 20 milyon doları bulduğu ifade ediliyor.





Muhammet Güneş

AFRİKA PAZARINDA GÜÇLENİYORUZ

Aytekin Group firmalarından AYS Proje'nin İhracat Müdürü Muhammet Güneş de 70 ülkeye seracılık kurulumu noktasında ürün ve hizmet ihracatı yaptıkları bilgisini verdi. Ağırlıklı pazarlarının Türki Cumhuriyetler olduğunu dile getiren Güneş, “Özellikle Afrika pazarında güçlenmeye odaklandık. Şu anda Meksika, Angola ve Avustralya’da da faal olarak yüksek teknolojili sera montajı gerçekleştiriyoruz. Yine Katar önemli işler üstlendiğimiz bir ülke. Anahtar teslim sera projelerinde sulama, gübreleme, suni iklimlendirme gibi son teknoloji gerektiren ürün ve hizmetler oluyor. Tabi ki ülke ve proje yapısına göre değişik sistemler eklenebiliyor. Fiyatlar ise iklim şartları ve arsa büyüklüğü ile kullanılması gereken teknolojiye göre değişim gösteriyor” ifadelerini kullandı. İklim şartları el verirse 1 hektarlık seranın kurulumunun ortalama 3 ayı bulabildiğini de aktaran Güneş, “Yılda 6 ila 15 aralığında sera kurulumunu tamamlayabiliyoruz. Ekiplerimiz A'dan Z'ye tüm aşamalarda yer alırken, ziraat mühendislerimiz ürünlerin yetiştirilmesini bile yerinde takip edip, gözlemliyor” dedi.











