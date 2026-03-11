Türkiye'den Paris'e 'akıllı malzeme' çıkarması

Dünyanın en büyük kompozit malzemeleri, ürünleri ve teknolojileri fuarı JEC World 2026, Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açtı.

İnsansız hava araçlarından, elektrikli otomobillerin batarya kutularına, balistik füze gövdelerinden roketlere ve rüzgar enerjisi kanatlarına kadar ileri teknoloji gerektiren tüm sektörlerin odağında bulunan Türk kompozit sektörü, JEC World Paris Fuarı'nda yeteneklerini sergiliyor. Türkiye, fuara İstanbul Ticaret Odası (İTO) koordinasyonunda 23’ü milli katılım alanında olmak üzere toplam 50 firma ve kuruluşla katıldı. Türkiye, fuarda katılım alanı ile Çin ve Almanya’dan sonra en büyük 3’üncü ülke oldu.

94 ÜLKEDEN 1.400'Ü AŞAN KATILIMCI

Bu yıl 61'incisi düzenlenen fuarda 27 ülke pavilyonu, 94 ülkeden 1.400'den fazla katılımcı firma ve start-uplar yer aldı. Küresel kompozit malzeme pazarı yaklaşık 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken, JEC World'e katılan Türk şirketleri, havacılıktan otomotive, kimyadan makineye, yazılımdan biyoteknolojiye kadar Türk kompozit mühendisliğinin kabiliyetlerini dünyaya tanıttı. Türkiye'nin milli katılım organizasyonu 2013 yılından bu yana İTO tarafından gerçekleştiriliyor. Kompozit malzemeler; hafiflik, yüksek mukavemet, korozyon direnci ve tasarım esnekliği sayesinde otomotivden havacılığa, savunmadan yenilenebilir enerjiye kadar birçok sektörün önemli bir girdisi olarak öne çıkıyor. Kompozitler son yıllarda "akıllı malzeme" işlevlerini de üstlenmeye başlarken enerji depolama, kendi kendini algılama ve termal düzenleme gibi yeni nesil özellikler sektörün sınırlarını genişletiyor.

MERKEZ OLMA FIRSATINI DEĞERLENDİRMELİYİZ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Paris'teki fuarda yaptığı açıklamada kompozitin Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Avdagiç, "Türkiye kompozit malzemede artık yalnızca üretici değil, döngüsel ekonominin kurallarını belirleyen ülkeler arasında yer alıyor. 2026'nın bu dönüşümün miladı olmasını öngörüyoruz. Küresel tedarik zincirinin yeniden şekillendiği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin öne çıktığı günümüzde kompozitte bir merkez olma fırsatını değerlendirmeliyiz" dedi. Kompozit sektörünün yüksek katma değer ve stratejik rolüyle öne çıktığını vurgulayan Avdagiç, "Kompozit bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecekte hangi ülkenin daha gelişmiş olacağını belirleme gücüne sahip bir sektör" şeklinde konuştu.

TÜM SEKTÖRLERİN ODAĞINDAKİ MALZEME

Avdagiç, Türkiye'nin genç ve dinamik üretim altyapısı ile mühendislik kabiliyetinin kompozit alanında küresel rekabette önemli avantaj sunduğunu kaydederek, firmaların Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla katma değeri yüksek üst segment ürünlere yönelmesinin sektörün ihracatını güçlendireceğine işaret etti. Kompozit sektörünün diğer sektörleri harekete geçiren bir yapısı olduğunu belirten Avdagiç, kompozitin ileri teknoloji gerektiren tüm sektörlerin odağında bulunduğunu kaydederek, Türkiye'nin dünya kompozit pastasından aldığı payı artırması için JEC World Paris'e Türk firmalarının katılımlarını organize ettiklerini vurguladı.

PAZAR PAYIMIZI ARTIRMAYA ODAKLANDIĶ

Avdagiç, şunları kaydetti: "100 milyar dolarlık dünya kompozit pazarından aldığımız payı artırmaya odaklanıyoruz. Bu yoldaki ilerleyişimizi kalıcı adımlarla perçinlemek için çalışıyoruz. Türkiye’de 2025'te 3 milyar dolara yaklaşan kompozit malzeme pazarının ve 820 milyon doları bulan ihracatımızın daha da yukarı tırmanmasını önemsiyoruz. Her pazarda elde ettiğimiz güven sayesinde mevcut pazarlarımızı genişletmeliyiz."







