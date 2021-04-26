Türkiye'den Tiran'a özel ekip: Kardeşleri gözaltında

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar sürüyor. 2 milyar dolar ile Arnavutluk’un başkenti Tiran’a kaçtığı tespit edilen Özer’in yakalanması için özel ekip kuruldu. Türkiye’nin başvurusuyla İnterpol kararıyla kırmızı bülten çıkarılan Özer’in yakalanması için emniyet istihbarat birimlerince kurulan özel ekibin Tiran’a gönderildiği öğrenildi.

Firari Faruk Fatih Özer’in havalimanında çekilmiş görüntüsü ortaya çıkmıştı.

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69 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kişilerin Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 69’unu yakaladı.

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DOKÜMANLAR BULUNDU

Gözaltına alınanlar arasında Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de olduğu öğrenildi. Güven Özer’in Pendik’te saklandığı evde önceki gece gözaltına alındığı belirtildi. Serap Özer ise Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma sonucu yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer’in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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