Havada dengeler tamamen değişiyor: İşte Türkiye’nin yeni ordusu!

Yapay zeka ile kontrol edilen Sürü İHA, GPS olmayan ortamda da rahatlıkla yön bulabiliyor.

Sürü insansız hava araçları ilk defa 2018 yılında açıklanan eylem planında gündem gelmişti. 100 günlük planda yer alan proje için savunma şirketleri harekete geçti. Yapılan AR-GE çalışmaları sonrası ortaya Sürü İHA projesi KERKES çıktı.

İlk prototipler ise geçtiğimiz yıl görücüye çıkarıldı.

Projenin perde arkasında Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. isimli şirket yer alıyor. Şirket Türkiye’nin yapay zeka destekli sürü İHA’larını geliştiriyor.

YAPAY ZEKA İLE KONTROL EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da büyük ve önemli bir proje diyerek altını çizdiği Sürü İHA, belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere işbirliği yapan çok sayıda İHA’dan oluşuyor. Yapay zeka ile kontrol edilen Sürü İHA, GPS olmayan ortamda da rahatlıkla yön bulabiliyor.

REKLAM

Sürü İnsansız Hava Araçları.

KONUP BULUP GÖREV PLANLAYABİLİYOR

Proje kapmasında geliştirilen sürü İHA sistemi, konum bulma, bağımsız otonom seyrüsefer, netlik çıkarımı, derin öğrenme ile belirli nokta tanıma, sürü bölünmesi, görüntü tabanlı mesafe ölçümü, hedef önceliklendirme ve görev planlama gibi özelliklere sahip bulunuyor.

GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ ORDU KURULACAK

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı teknolojiyle, Türkiye'nin de gelecekteki gökyüzü ordusu kurulmuş olacak. Sürü İHA, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefleri vuracakken, haberleşmenin olmadığı durumlarda ise sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılabilecek.

Sürü İnsansız Hava Araçları.

KENDİ OPERASYON YAPABİLECEK

Sürü İHA yapay zeka ile herhangi bir haberleşme sisteminden bağımsız olarak kendi operasyonunu da yapabilecek. Sürü İHA konsepti halen 30'dan fazla insansız hava aracı ile sürdürülüyor. Bu sayının zamanla yüzleri bulması bekleniyor.

REKLAM

Sürü İnsansız Hava Araçları.

İNSAN MÜDAHALESİNE GEEK YOK

Sürüde yer alan İHA'ların ise her biri farklı görevleri yerine getirebiliyor. Sürü dronelar ve yapay zeka destek sistemleri bütün bir bombardıman doktrinini de değiştirecek. Bu uygulama ile güdümlü sistemler açısından en üst düzey akıllı bombardıman olanakları ortaya çıkacak. Dronelarda bir kayıp olması durumunda ise herhangi bir manuel insan müdahalesini gerekmeden pozisyon alınabilecek.

AYNI ANDA HEDEFE YÖNELİYORLAR

Günümüzde sürü dronelarına ilişkin bilinen uygulamalardan biri ise ABD ordusuna ait. 2017 yılında yapılan testlerde 100 mikrodrone bir F-18 savaş uçağından havaya bırakıldı. Avuç büyüklüğünde ve yarım kilo ağırlığındaki droneların aynı anda tek bir hedefe yönlendirildiği gözlemlendi.

ABD ordusuna ait bir savaş uçağından bırakılan dronelar.

YAKINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Sürü halinde hareket eden İHA'lar için düşünülen ilk görev, düşman hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmak. Geleceğin harekat ortamını bugünden hazırlayan Sürü İHA'ların yakında göreve başlaması bekleniyor.

REKLAM

OYNAT 03:45 Bomba atarların devri kapanacak: Tüfekten atılan füze geliyor Savunma sanayisinde ortaya konulan modern ürünler, Türk tarihinde çeşitli dönemlerde kullanılan silah sistemlerinin adıyla hayata geçiriliyor. Bu ürünlerden biri ise ROKETSAN'ın iki yıllık çalışma sonrası geliştirdiği füze sistemi oldu. Minyatür füze için Türk tarihinde savunma alanında kullanılan bir ürünün adı tercih edildi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan ve 'Türk Kılıcı' olarak da anılan 'Yatağan' isminin verildiği milli minyatür füze sistemini inceledi..



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 06:30 Gelecek yıl teslim edilecek: 2021'e damga vuracak 12 silah! Türk Silahlı Kuvvetleri 2021 yılında yapılacak teslimatlar ile gücüne güç katacak. Denizde, karada ve havada üstün teknolojik donanımlarla ortaya çıkarılan araç ve silahlarda son testler yapılıyor. Milli imkanlar ile geliştirilen ürünler hem dışa bağımlılığı azaltacak hem de ciddi ihracat kapılarını aralayacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gelecek yıl teslimatı yapılacak 12 silahı gündeme getirdi.. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



