Ekonomi Türkiyenin tahıl ambarında bu yıl hasat iki milyon ton oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin tahıl ambarında bu yıl hasat iki milyon ton oldu

Konya Ovası'nda geçen yıl yaşanan rekolte kaybının ardından arpa ve buğday hasadı bu yıl 2,2 milyon tona yükseldi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "Geçen yıla göre buğday ve arpa hasadında 1,5 milyon ton civarında olan rekolteyi, bu sezon 2 milyon 200 bin tonlara çıkarttık. Konya bölgesinde özellikle kapalı havzalarda sulu tarım yapılırsa biz her zaman için rekolte rekorunu kırarız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyenin tahıl ambarında bu yıl hasat iki milyon ton oldu
Tahıl ambarının hasat sezonu.

İki milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, önceki yıllarda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretilirken. Son dönemdeki verim kayıpları 1 milyon tona ulaşmıştı. 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ova geçen sezon geçirdiği kurak dönemin ardından bu yıl uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Geçen yıl meteorolojik kuraklıkla boğuşan ovada bu yılki verim 2 milyon tonu geçti.

REKOLTEDE 700 BİN TON ARTIŞ OLDU

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "2022 yılında buğday ve arpa çok güzel çıktı. Sulu alanlarımızda verimlerimiz gayet iyi. Geçen yıla göre 1,5 milyon ton civarında olan Konya bölgesinde bugün 2 milyon 200 bin tonları yakaladık. Bu da sulu tarımın önemliliğini gösteriyor. Çünkü iyi bir kış geçirdik, iyi bir yağışlı dönem geçirdik ama bahar aylarında tam ihtiyaç olduğu zamanda kar yağışıyla kurtardık. Onun için mutlaka ve mutlaka Konya bölgesinde özellikle kapalı olan bu bölgede sulu tarım yapıldığı zaman biz her zaman için rekolte rekorunu kırarız" dedi.

MISIR REKOLTESİ AYNI SEVİYEDE KALACAK

Kavuneker, "Bugün mısırlarımızda da bir sıkıntımız var. Yaz ayının çok sıcak gitmesi ve tam eşleşme zamanında sert esen rüzgarlardan dolayı mısırların uç kısmı dolmadı. Yani bu da bazı bölgelerde rekolte kaybı yaşatacak. Bu yüzden tarlalara ziraat mühendisi hocalarımıza gittik, gördük, araziyi de kontrol ettik. Şu an yapılabilecek bir şey yok. Biz her şeyi açık söylüyoruz mısır parayı fazla kazandırdığı için bu sefer mısırda yüzde 15 oranında ekim artışı var. Mısır rekoltesinde düşüş olduğu için yüzde 15 fazla ekimden dolayı rekolte ve ekim alanı birbirini kapattı" dedi.

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