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Ekonomi

Türkiye'nin yerli ve milli havacılık motorları TEKNOFEST'te

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Türkiye’nin havacılık sanayisine kazandırdığı ilkleri, TEKNOFEST 2023’te ziyaretçilerle buluşturacak.

11:35 . 26/04/2023 Çarşamba
IHA
TEKNOFEST, 27 Nisan -1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST, 27 Nisan -1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen festivalde TEI, yerli ve millî platformları göklerle buluşturan motorlarını sergilemekle kalmayacak aynı zamanda ziyaretçilere son teknoloji deneyimler sunacak. Millî havacılık motorları başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarındaki kabiliyetlerini sergileyecek olan TEI, Türkiye’nin havacılık motorlarında geldiği noktayı katılımcılara aktaracak.

TEI’nin her sene TEKNOFEST çerçevesinde ana yürütücülüğünü üstlendiği Jet Motor Tasarım Yarışması’nda, kazananlar İstanbul’da açıklanacak. 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek festivalde TEI ayrıca, TEI-TJ90 Turbojet Motoru için montaj yarışması düzenleyecek.

Türkiye’nin ilk mobil test bremzesi ilk kez TEKNOFEST’te

TEI standını ziyaret eden katılımcılar, TEI mühendis ve teknisyenleri tarafından tamamen yerli ve millî olarak tasarlanıp, imal edilip, devreye alınan Türkiye’nin ilk mobil gaz türbinli motor test bremzesini inceleme şansı bulacak. Bremzede festival boyunca, Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ün çekirdek motorunun testleri gerçekleştirilecek.

#TEI
#TEKNOFEST 2023
#TEI-TJ90 Turbojet Motoru
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