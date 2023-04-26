Türkiye'nin yerli ve milli havacılık motorları TEKNOFEST'te

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen festivalde TEI, yerli ve millî platformları göklerle buluşturan motorlarını sergilemekle kalmayacak aynı zamanda ziyaretçilere son teknoloji deneyimler sunacak. Millî havacılık motorları başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarındaki kabiliyetlerini sergileyecek olan TEI, Türkiye’nin havacılık motorlarında geldiği noktayı katılımcılara aktaracak.

TEI’nin her sene TEKNOFEST çerçevesinde ana yürütücülüğünü üstlendiği Jet Motor Tasarım Yarışması’nda, kazananlar İstanbul’da açıklanacak. 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek festivalde TEI ayrıca, TEI-TJ90 Turbojet Motoru için montaj yarışması düzenleyecek.

Türkiye’nin ilk mobil test bremzesi ilk kez TEKNOFEST’te