Türkmen gazı için imzalar atıldı

Türkiye, doğal gaz merkezi olma hedefi kapsamında önemli bir iş birliği daha gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın doğal gazda darboğaz yaşamasıyla gündeme gelen Türkmen gazının Türkiye’ye ulaştırılması için Türkiye ile Azerbaycan arasında mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov’un katılımıyla İstanbul’da düzenlendi.

IĞDIR-NAHÇIVAN HATTI BU KIŞ DEVREYE GİRECEK

İmza töreninde konuşan Alparslan Bayraktar, “Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz” dedi. Türkiye ile Azerbaycan’ın örnek iş birliğiyle hem kendi arz güvenliğine hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine ciddi katkı sağladığını belirten Bakan Bayraktar, şunları söyledi: “Bakü- Tiflis- Erzurum, Bakü -Tiflis -Ceyhan ve TANAP boru hatlarına yeni bir kardeş geliyor. Dördüncü boru hattımız Iğdır- Nahçıvan boru hattı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğal gaz tedarikine ilişkin bir mutabakat zaptı sonucunda hayata geçmişti. Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı bu boru hattından Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz. İnşaat faaliyetlerimiz açıkçası sona yaklaşmış olacak.”

TANAP’TA KAPASİTE ARTIYOR

Bunun dışında imzalanan anlaşmayla TANAP ve Güney Kafkasya doğal gaz boru hatlarının kapasitesinin de artırılacağını vurgulayan Bayraktar, “2030 yılına kadar; Hazar Bölgesi’ndeki Azerbaycan doğal gazının, Türkiye'ye ilave hacimle ulaşmasını, bu gazın bir kısmının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. Bayraktar, Hazar kaynaklarının, Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla gaz arzını sağlamak üzere özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'daki bağlantı kapasitelerinin genişletilmesi hususunda ortak çalışmaları birlikte yürüteceklerini belirtti.

Şuşa Beyannamesi yol haritası oluşturdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şuşa Beyannamesi'nin, iki devlet arasındaki iş birliğinin bir anlamda yol haritasını oluşturduğunu söyledi. Bayraktar, “Başta Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Kafkas coğrafyasındaki petrolün Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de dünya piyasalarına arzı için fevkalade önem arz ediyor. Dünya petrol piyasası için çok önemli bir proje. Sorunsuz şekilde bu hatla petrol dünyaya ulaşıyor” dedi.

Anlaşma ortak vizyonun sonucu

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ise Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın Orta Asya’daki kardeş Türk devletlerini bir araya getirdiğini söyledi. Cabbarov, imzalanan anlaşmanın ortak vizyonun sonucu olduğunu vurguladı. Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı’nın önemine de değinen Cabbarov, bu bölgeye gönderilecek doğal gaz ile Nahçıvan’ın enerji güvenliğinin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin de güçleneceğine işaret etti.







