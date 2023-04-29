TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: MMU'nun adını 1 Mayıs'ta Erdoğan'ın açıklamasını bekliyoruz

Kotil, "1 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanının TUSAȘ tesislerine bir ziyareti olacak. Burada MMU'ya isim vermesi de bekleniyor" dedi.
TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret eden Kotil açıklamalarda bulundu. Hürjet hakkında verdikleri sözü yerine getirerek, ilk uçuşuna şahit olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Kotil, "Bu Hürjet'in ilk uçuşu. Aslında tarihimiz için, teknoloji tarihi için çok önemli bir olay. İnsanlı süpersonik bir uçak, yüksek manevra yeteneğine sahip ve 7G kuvvetiyle manevra yapabiliyor. F-16 da 9G kuvvetine kadar manevra yapabiliyor, o bakımdan yakın. Üzerinde 3 ton mühimmat taşıyabiliyor ve Türk mühendisler tarafından tasarlandı. Tümüyle yüzde yüz Türk mühendisleri tasarladı" dedi.
- TUSAŞ bünyesinde 6 bin mühendisin görev aldığını aktaran Kotil, bu mühendislerin tecrübe ortalamasının 4 yıl olduğunu, bu sayede genç ve dinamik bir şirket olma özelliklerini koruduklarını söyledi.
Kotil, Hürjet'in üretim aşamasıyla ilgili özel bir belgeselin de hazırlandığını ve ilerleyen günlerde yayınlanmasını planladıklarını söyledi.
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Kotil, "1 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanının TUSAȘ tesislerine bir ziyareti olacak. Burada MMU'ya isim vermesi de bekleniyor. Böyle bir durum söz konusu olacak mı?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti: