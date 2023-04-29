TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: MMU'nun adını 1 Mayıs'ta Erdoğan'ın açıklamasını bekliyoruz

"İlk uçuşun bu kadar başarılı olması mühendislerimizin çok iyi tasarım ve çok iyi analiz yaptığını gösteriyor. Tabii bu 1 yıllık bir proje değil, 2018'de başladı. Çok emek verdik, bütün testlerini gerçekleştirdik. Biz Türkiye'de ilk olan işte kuş çarpma deneyleri olsun, yakıt testleri olsun, bunların tüm altyapılarını kurduk. Şimdi bu buz dağının üzerine gördüğünüz uçak, on numara bir uçak. Bu uçaktan dünyada aslında üç ülkede var, Türkiye dahil. Bir Amerikalıların Red Hawk denilen, Boeing'in yaptığı bir uçak var, bu klasta bir uçak. Korelilerin yaptığı T-50, Koreliler yurt dışı desteği olduğunu söylerler. Bir de Hürjet var. Bunlar bu klastaki üç uçak oluyor."