Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren

TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren

04:0016/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ozan Diren
Ozan Diren

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, yapılan oylama sonucunda 165 oyla yeni başkan seçildi.

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da Four Seasons Hotel Bosphorus’da gerçekleşti. Yapılan seçimde, başkanlık için tek aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, yapılan oylama sonucunda 165 oyla yeni başkan seçildi. Diren, 2026–2027 döneminde görev yapacak. Yeni dönemde TÜSİAD yönetiminde yer alması beklenen asil liste de şekillendi. Buna göre, Ozan Diren’in başkanlığındaki yönetimde Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter ve Feyyaz Ünal yer alacak. Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ömer Aras yürütmeye devam edecek.

ÖNCELİĞİMİZ KALKINMA OLMALI

Diren, genel kurulda yaptığı konuşmada, dünyanın dönemsel dalgalanmaların ötesinde tarihi bir dönemeçte olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel ekonomi öngörülemez kuralsızlıklar, çatışmalar ve değişimler sarmalıyla yeniden şekillenirken, ülkemizin rekabet gücünü daha fazla ve daha yüksek katma değerli üretim ve ihracatla artırmamız, cazip bir yatırım ortamını sosyal ve yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor. Daha sağlam ve daha rekabetçi bir ekonomi denklemi kurmaya ve bu denklemde büyümenin ötesinde kalkınmayı önceliklendirmeye ihtiyacımız var.”



#TÜSİAD
#Ekonomi
#Ozan Diren
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kur'an ve sünnet birlikte okunmalı