Üç ilde emekli sayısı çalışanları geçti

Emekli sayısının 17 milyona ulaştığı Türkiye'de, emeklilerin yaklaşık yüzde 35'i üç büyük ilde yaşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre, sosyal güvenlik sisteminde 26,3 milyon çalışan ve 17 milyon emekli bulunuyor. Emeklilerin, 11,5 milyonu işçi, 2,9 milyonu esnaf/çiftçi ve 2,5 milyonu memur statüsünden aylık alıyor.

EN AZ EMEKLİ ARDAHAN, BAYBURT VE TUNCELİ'DE

İstanbul 3,5 milyonla en fazla emeklinin yaşadığı şehir olarak öne çıktı. İstanbul'u 1 milyon 332 bin 487 emeklinin yaşadığı Ankara ve 1 milyon 239 bin 771 emeklinin yaşadığı İzmir izledi. Türkiye genelinde en az emekliye sahip iller ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli oldu. Zonguldak, Sinop ve Balıkesir ise emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği emekli şehirleri olarak öne çıkıyor. Buna göre, 152 bin 193 çalışanın olduğu Zonguldak'ta 182 bin 539 emekli, 57 bin 5 çalışanın bulunduğu Sinop'ta 66 bin 273 emekli, 371 bin 76 çalışanın yaşadığı Balıkesir'de ise 373 bin 983 emekli bulunuyor.

5 ÇALIŞANDAN 1'İ İSTANBUL'DA

Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve İzmir en çok sigortalı çalışanın, Bayburt, Ardahan ve Tunceli ise en az sigortalı çalışanın bulunduğu iller olarak sıralandı. 6 milyon 30 bin 615 çalışanın bulunduğu İstanbul, Türkiye genelindeki sigortalı çalışanların yüzde 22,8'ine sahip il oldu. İstanbul'u 2,1 milyon sigortalı çalışanla Ankara, 1,5 milyon sigortalı çalışanla İzmir takip etti.





'EMEKLİ ÖNCELİKLİ POLİTİKALAR BEKLİYORUZ'

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerle ilgili istatistiklerin, emeklilerin profilinin çıkartılmasındaki temel başvuru kaynaklarından biri olduğunu söyledi.Emekli nüfusunun büyükşehirlerle birlikte, denize kıyısı olan illerde de yoğunlaştığına işaret eden Ergün, “Yetkililerin, özellikle emeklilerin yoğun olarak yaşadığı il ve ilçelerde yaşlı ve emekli öncelikli politikaları hayata geçirmesini istiyoruz” dedi.



