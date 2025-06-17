Ucuz konut için iş birliği formülü

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), konut sektörünün güncel konularına yönelik değerlendirmeler yapmak ve KONUTDER'in yeni yönetim döneminin vizyonunu açıklamak için dün İstanbul’da bir toplantı düzenledi. KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut üretimini hızlandırmak ve konuta erişimi kolaylaştırmak için "devlet eliyle uygun arsa geliştirilmesi" ve "konut kredilerindeki kısıtlamaların kaldırılması" gerektiğini ifade etti. Toplantıya; KONUTDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erden Timur, Mert Boysanoğlu, Özen Kuzu ve Ömer Barlas Ülkü de katıldı.

Ziya Yılmaz

VATANDAŞ DAHA UYGUNA ERİŞECEK

Yılmaz, kamunun planlı arsa üretim gücü ile özel sektörün hız ve kalite yeteneğini birleştirecek model sayesinde vatandaşın konuta yüzde 40 daha uyguna erişebileceğini belirtti. Yılmaz, “Sektör olarak kamuya her türlü desteğe hazırız. Uygun fiyatlı konut üretimi için taleplerimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ilettik, Bakanımızla da görüşmelerimiz sürüyor. Arsa üretimi konusunda bakanlık nezdinde çalışmalar yürütülüyor” dedi. Yılmaz, odaklarında deprem riskinin ve buna karşı yürütülmesi gereken kentsel dönüşüm mücadelesinin yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın 'kentsel dönüşüm bir hayat memat meselesidir' ifadesi ve Bakanımız Murat Kurum'un '600 binin üzerinde yapı acilen dönüşmelidir' açıklaması, bu tablonun ciddiyetini tüm yönleriyle ortaya koymaktadır."

ARSA MALİYETİ %50'Yİ BULUYOR

Yılmaz, Türkiye’de arsanın proje maliyeti içindeki payının yüzde 40-50 seviyelerine çıktığını belirterek, bu oranın Avrupa ve ABD’de yüzde 20’yi geçmediğini söyledi. Yılmaz, “Devlet, konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde arsa üreterek özel sektöre vadeli sunmalı. Bu sayede hem maliyet düşer hem üretim hızlanır. Bu arsalar 3 yıl içinde projeye başlanma şartıyla verilirse, hem spekülasyon engellenir hem de üretim teşvik edilir” dedi. Arsa maliyetindeki düşüşün, konut fiyatlarını doğrudan aşağı çekeceğini söyleyen Yılmaz, “Bu modelle fiyatlar yüzde 40 geriler. Bu durum otomatikman kira fiyatlarını da aşağı çeker. Ulaşılabilir konut sorununu çözer" diye konuştu.

Kredi kısıtlamaları kaldırılmalı

Konut kredilerindeki kısıtlamaların piyasa üzerindeki baskıyı artırdığını vurgulayan Yılmaz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından getirilen sınırlamaların kaldırılması gerektiğini dile getirdi. “Enflasyonda artık daha öngörülebilir bir seyir var” diyen KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, “Bu yıl içinde kredi kısıtlamalarının kaldırılmasını bekliyoruz. Hem ilk evini alacak vatandaşlar hem de kiralık konut üretmek isteyen yatırımcılar desteklenmeli” açıklamasında bulundu.











