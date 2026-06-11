Ulaştırmaya 355 milyar $'lık yatırım

Türkiye, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaptığı dev yatırımlarla ulaşım ağını küresel ölçekte rekabetçi bir seviyeye taşırken, bu yatırımların ekonomi üzerindeki etkisi de çarpıcı boyutlara ulaştı. Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü konumunda bulunan Türkiye, son yıllarda hayata geçirilen otoyol, köprü, tünel, hızlı tren, havalimanı ve liman projeleriyle uluslararası ticaret koridorlarındaki rolünü güçlendirmeyi hedefledi. Kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik ve haberleşme alanlarını kapsayan yatırımların günümüzdeki toplam değeri 355 milyar dolara yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre 2003-2026 dönemini kapsayan yatırımların üretime toplam etkisi yaklaşık 1 trilyon 995 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde yatırımların yıllık ortalama istihdama katkısı ise 1 milyon 200 bin kişi seviyesinde gerçekleşti.





LOJİSTİK KAPASİTE GÜÇLENDİ

Yatırımlar içinde en büyük payı 205,6 milyar dolarla kara yolu aldı. Kara yolunun toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 57,6 oldu. Türkiye'nin ulaşım omurgasını oluşturan kara yolu yatırımları, lojistik kapasitenin güçlenmesinde belirleyici rol oynadı. Üretim merkezleri ile limanlar, sınır kapıları ve ticaret koridorları arasındaki bağlantıyı hızlandıran yatırımlar, taşımacılık maliyetlerinin azaltılmasına ve ticaretin daha etkin yürütülmesine katkı sağladı. Demir yolu yatırımları 79,6 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. Bu kalemin toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 22,4 olarak kaydedildi.





HAVALİMANI AĞI BÜYÜDÜ

Hava yolu altyapısına yapılan yatırımlar 35,3 milyar dolara ulaşarak toplam yatırımlar içinde yüzde 9,9 pay aldı. Özellikle son yıllarda genişleyen havalimanı ağı ve kapasite artışları dikkat çekti. Türkiye, hava yolu yatırımlarıyla bölgesel aktarma merkezi olma hedefini güçlendirirken, uluslararası yolcu ve yük taşımacılığındaki konumunu da pekiştirdi. Haberleşme alanındaki yatırımlar ise 30,3 milyar dolar seviyesine yükselerek yüzde 8,5'lik pay oluşturdu. Dijital altyapının güçlendirilmesi bu kalemin büyümesinde etkili oldu. Denizcilik yatırımları ise 5,2 milyar dolarla toplam yatırımların yüzde 1,5'ini oluşturdu. Ancak liman modernizasyonları ve lojistik merkez yatırımlarıyla bu alanın stratejik öneminin arttığı belirtiliyor.





EKONOMİYE ÇARPAN ETKİSİ

Bakanlık hesaplamalarına göre ulaştırma ve haberleşme yatırımları sadece altyapı değil, aynı zamanda ekonomik büyüme üzerinde de güçlü bir çarpan etkisi yarattı. 355 milyar dolarlık yatırımın üretime etkisinin 2 trilyon dolara yaklaşması, sektörün ekonomideki kaldıraç rolünü ortaya koydu. Uzmanlar, güçlü ulaştırma ağlarının ihracatın artırılması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin küresel lojistik merkez olma hedefinin desteklenmesi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.



