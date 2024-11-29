Umman'dan Türklere davet: 30 yıla kadar vergi muafiyeti imkanı

"Asya ve Afrika'daki birçok nüfusa kolayca ulaşılabiliyor. 2023 yılında Umman'da 65 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. 5 milyon nüfusa sahip ve ortalama yaş sınırı 25 yani genç bir ülke. Umman ve Türkiye, teknoloji alanında işbirlikleri yapabilir. İnovasyona öncelik veren bir ülke olan Umman, Türkiye'den faydalanabilir. Umman, birçok ülke ile iyi ticari ilişkilere sahip. Umman ve Türkiye ile direkt uçuşlar bulunuyor. Bu da iletişim için önemli. Umman'dan yabancı yatırımcılara 30 yıla kadar vergi muafiyeti, arsa imkanı, vatandaşlık gibi imkanlar sunuluyor. Türkiye ile Umman arasındaki ticari ilişkiler güçlü, ihracatımız ve ithalatımız artıyor. Hedeflerimiz ise daha yüksek."