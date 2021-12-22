Ekonomi Ünlü yatırımcı Mark Mobius Türkiyeye yatırım yapmaya devam edeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ünlü yatırımcı Mark Mobius: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz

Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Mark Mobius, Türkiye'nin ekonomi alanında attığı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye yatırım yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurgulayan ünlü yatırımcı, "Hükümetin son attığı adımlar iyiydi. Düşük lira maliyeti ihracatçılara yardımcı oluyor. Aynı zamanda turizme de yardımcı olacak bir şey. Türkiye ekonomisinde çok iyi bir dirençlilik var" diye konuştu.

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Ünlü yatırımcı Mark Mobius: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Mark Mobius

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, BloombergHT kanalında katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin ekonomi alanında yaptığı atılımlara değindi.

"HÜKÜMETİN ATTIĞI ADIMLAR İYİYDİ"

Yeni ekonomik önlem paketi ile birlikte önemli bir adım atıldığını vurgulayan Mobius, "Biz Türkiye’ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz. Hükümetin son attığı adımlar iyi bir adımdı" dedi.

Türkiye için en büyük makro riskin ihracat piyasasının kapatılması olduğunu vurgulayan Mobius, "Düşük lira maliyeti ihracatçılara yardımcı oluyor. Aynı zamanda turizme de yardımcı olacak bir şey. Çok fazla negatif bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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"TÜRK EKONOMİSİ ÇOK İYİ BİR DİRENCE SAHİP"

İhracat yapan şirketlere yatırım yaptıklarını belirten Mobius, "Daha ucuz lira olması o şirkete yardımcı oluyor. Geliri dolar veya euro cinsinden ama gideri TL cinsinden mi buna bakıyoruz. Türkiye önemli bir piyasa olmaya devam edecek, en likit piyasalardan. Türkiye ekonomisinin dinamizmine baktığınız zaman çok iyi bir dirençlilik görürsünüz diğer gelişen ülke piyasalarıyla kıyasladığınız zaman." diye konuştu.

Ünlü yatırımcı Mark Mobius: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
OYNAT 01:38
Ünlü yatırımcı Mark Mobius: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Mark Mobius, Türkiye'nin ekonomi alanında attığı adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye yatırım yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurgulayan ünlü yatırımcı, 'Hükümetin son attığı adımlar iyiydi. Düşük lira maliyeti ihracatçılara yardımcı oluyor. Aynı zamanda turizme de yardımcı olacak bir şey. Türkiye ekonomisinde çok iyi bir dirençlilik var' diye konuştu.

'DEVALÜASYONA KARŞI HİSSE VE ALTIN' ÖNERİSİ

Mobius sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Öz sermaye karlılığı yüksek şirketlerin hisselerinin alınması gerekli. Para birimindeki devalüasyona karşı en iyi koruyacak şey hisselerdir. Altın da öneririm, belki portföyünüzün yüzde 10'nu altın olmalı ve eğer eviniz yoksa ev almanızı tavsiye ederim. Altın iyi performans sergilemeye devam edecek, kısa vadede kazanç beklemeyin. ABD'de enflasyon inanılmaz arttı ve bu da beklenen bir şeydi. Fed yüksek ihtimalle faizleri arttıracaktır, kısa vadeli olumsuz etki olacaktır."

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