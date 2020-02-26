Ekonomi Uzay turizmi için rekor başvuru 250 bin dolara 2 saatlik yolculuk
DÜNYA EKONOMİSİ BİLİM

Uzay turizmi için rekor başvuru: 250 bin dolara 2 saatlik yolculuk

Uzay turizmi için rekor başvuru: 250 bin dolara 2 saatlik yolculuk

Uzay yolculuğu için 8 bin civarında rezervasyon aldığını aktaran Virgin Galactic şirketi bilet satışlarını tekrar başlatacağını duyurdu. İsteyenlerin internet üzerinden 1000 dolar karşılığında rezervasyon yaptırabilecekleri bilgisi verilerek, iki saate yakın sürmesi beklenen turistik uzay uçuşu için koltukların 250 bin dolardan satışa sunulacağı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Uzay yolculuğu için kayıtlar başladı.
Uzay yolculuğu için kayıtlar başladı.

Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in, ilk başarılı test uçuşundan bu yana yaklaşık 8 bin rezervasyon aldığı belirtilerek, bilet satışlarını tekrar başlatacağı açıklandı.

  • İngiliz şirketi Virgin Galactic'ten yapılan açıklamada, bugünden itibaren uzay yolculuğu kayıtlarının tekrar kabul edileceği bildirildi. İsteyenlerin internet üzerinden 1000 dolar karşılığında rezervasyon yaptırabilecekleri bilgisi verilerek, iki saate yakın sürmesi beklenen turistik uzay uçuşu için koltukların 250 bin dolardan satışa sunulacağı öğrenildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Virgin Galactic Ticari Müdürü Stephen Attenborough, talebin artmasının teşvik edici olduğunu vurguladı. Attenborough, 'Uzay Gemisi 2' isimli aracın uçuş hazırlıkları için New Mexico'daki fırlatma üssüne taşındığını, 2 aracın daha yapımına hızla devam edildiğini kaydetti.

NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü
DÜNYA
NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü

Hedef 80 kilometre yükseklik

Şu ana kadar yaklaşık 8 bin rezervasyon alan ve 6 kişilik kabinlerde yolcuları uzaya taşımaya hazırlanan Virgin Galactic, 80 kilometre yüksekliğe ulaşmayı hedefliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bulunduğu yüksekliğin iki katı olan bu mesafeden dünyanın büyük bir bölümünün görülebileceği belirtiliyor.

Şirket tarafından 2018 Aralık'ta atmosferde 82 kilometre yüksekliğe çıkılarak uzaya başarılı bir test uçuşu gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü
FOTOĞRAF 14
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Gezegenimizden 20 milyar kilometre uzaklıkta bulunan uzay aracındaki Türkçe mesajın gizemi ise yıllar sonra ortaya çıktı.
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Voyager 1 ve 2 uzay araçlarına Türkçe kaydedilen 'Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayrolsun.' mesajının arkasındaki hikaye ortaya çıktı.
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Misyonunun 40 yılını geride bırakan Voyager, taşıdığı altın plakta Türkçe dahil birçok dilde selamlama var.
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Bu mesajı 40 yıl önce Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm'un kaydetti ortaya çıktı.
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Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü
Title
Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü
Title
Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü
Title
Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü
Title
Kaydı nasıl yaptığı ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Kuniholm, '1960’larda Robert Kolej’de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar’ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım' dedi.
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NASA tarafından ilki 20 Ağustos 1977'de ardından ikincisi 5 Eylül 1977'de yollanan insansız uzay aracı Voyager'in asıl misyonu Jüpiter ve Satürn'ü takip etmekti.
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Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü
Title
Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü
Title
Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü
Title
Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü
Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü
40 yıldır uzayda dolaşan 'Sabah şerifleriniz hayrolsun' mesajının sırrı çözüldü. Gezegenimizden 20 milyar kilometre uzaklıkta bulunan uzay aracındaki Türkçe mesajın gizemi ise yıllar sonra ortaya çıktı.

Uzay istasyonu görünümlü yatakhane
FOTOĞRAF 17
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Çin'de hayatın her alanına hızla yayılan mobil ödeme yöntemlerinin uygulandığı uyku kapsülleri, ülkede başta beyaz yakalılar olmak üzere çalışan kesimden büyük ilgi görüyor.
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Ülkede alışveriş merkezleri, taksiler, restoranlar, büfeler ve hatta seyyar satıcılarda geçerli olan mobil ödeme yöntemleri, artık öğlenleri birkaç dakikalığına bile olsa kestirmek isteyenlerin de yardımına koşuyor.
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Bir metre eninde ve iki metre uzunluğundaki kapsüller, fütüristik tasarımlarıyla uzay mekiğini andırıyor, kolayca kullanılabildiği ve hesaplı olduğu için ülkede hızla yayılıyor.
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Çin'de yaklaşık 800 milyon kullanıcısı olan akıllı telefon uygulaması Wechat ile kapsüllerin üzerindeki karekod (QR) taranıyor. Daha sonra cep telefonu numarası ile yapılacak kısa bir kayıt işleminin ardından kapsülün kapısı açılıyor ve uyku keyfi başlıyor.
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Kapsülün ne kadar süreliğine kullanıldığı uygulama tarafından hesaplanıyor. Kullanıcı, uyandıktan sonra kapsülün kapısını kapatıp Wechat ile ödeme yaptıktan sonra kapı otomatik olarak kilitleniyor.
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Her kullanımın ardından ultraviyole ışınları ile dezenfekte edilen kapsül, bir sonraki kullanıcıya hazır duruma geliyor.
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Battaniye, tek kullanımlık yastık kılıfı, kulak tıkacı gibi ürünlerin ücretsiz verildiği kapsüllerde, priz, askılık, gece lambası, mini pervane gibi kolaylıklar da sunuluyor.
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Kapsüllerin yarım saatlik kira ücreti 6 yüen (yaklaşık 3,1 lira) ancak 11.00-14.00 saatleri arasında artan talep nedeniyle kira ücreti 10 yüene (yaklaşık 5,2 lira) kadar çıkabiliyor.
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Pekin'in yanı sıra ekonomi ve finans merkezi Şanghay ve diğer bazı şehirlerde son üç ayda 100'den fazla kapsül kuruldu. Kapsüllerden yararlananların sayısı şimdiden 10 bine ulaştı.
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Uzay istasyonu görünümlü yatakhane
Title
Uzay istasyonu görünümlü yatakhane
Title
Uzay istasyonu görünümlü yatakhane
Title
Uzay istasyonu görünümlü yatakhane
Title
Uzay istasyonu görünümlü yatakhane
Title
Uzay istasyonu görünümlü yatakhane
Title
Uzay istasyonu görünümlü yatakhane
Title
Uzay istasyonu görünümlü yatakhane
Uzay istasyonu görünümlü yatakhane
Bir metre eninde ve iki metre uzunluğundaki kapsüller, fütüristik tasarımlarıyla uzay mekiğini andıran 'uyku kapsülleri' kolayca kullanılabildiği ve hesaplı olduğu için ülkede hızla yayılıyor.


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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Johnson hakkında, "Yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay'a ayak basmasına yardım etti ve o, astronotlarımızın uzaydaki ilk adımlarını atmasını mümkün kıldı. Bu nedenle şu an Mars'a yolculuğu tasarlıyoruz" diye konuştu.
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