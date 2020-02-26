Uzay turizmi için rekor başvuru: 250 bin dolara 2 saatlik yolculuk

Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'in, ilk başarılı test uçuşundan bu yana yaklaşık 8 bin rezervasyon aldığı belirtilerek, bilet satışlarını tekrar başlatacağı açıklandı.

İngiliz şirketi Virgin Galactic'ten yapılan açıklamada, bugünden itibaren uzay yolculuğu kayıtlarının tekrar kabul edileceği bildirildi. İsteyenlerin internet üzerinden 1000 dolar karşılığında rezervasyon yaptırabilecekleri bilgisi verilerek, iki saate yakın sürmesi beklenen turistik uzay uçuşu için koltukların 250 bin dolardan satışa sunulacağı öğrenildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Virgin Galactic Ticari Müdürü Stephen Attenborough, talebin artmasının teşvik edici olduğunu vurguladı. Attenborough, 'Uzay Gemisi 2' isimli aracın uçuş hazırlıkları için New Mexico'daki fırlatma üssüne taşındığını, 2 aracın daha yapımına hızla devam edildiğini kaydetti.

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Hedef 80 kilometre yükseklik

Şu ana kadar yaklaşık 8 bin rezervasyon alan ve 6 kişilik kabinlerde yolcuları uzaya taşımaya hazırlanan Virgin Galactic, 80 kilometre yüksekliğe ulaşmayı hedefliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bulunduğu yüksekliğin iki katı olan bu mesafeden dünyanın büyük bir bölümünün görülebileceği belirtiliyor.

Şirket tarafından 2018 Aralık'ta atmosferde 82 kilometre yüksekliğe çıkılarak uzaya başarılı bir test uçuşu gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

FOTOĞRAF 14 Gezegenimizden 20 milyar kilometre uzaklıkta bulunan uzay aracındaki Türkçe mesajın gizemi ise yıllar sonra ortaya çıktı. Voyager 1 ve 2 uzay araçlarına Türkçe kaydedilen 'Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayrolsun.' mesajının arkasındaki hikaye ortaya çıktı. Misyonunun 40 yılını geride bırakan Voyager, taşıdığı altın plakta Türkçe dahil birçok dilde selamlama var. Bu mesajı 40 yıl önce Prof. Dr. Peten Ian Kuniholm'un kaydetti ortaya çıktı. Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü Kaydı nasıl yaptığı ile ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Kuniholm, '1960’larda Robert Kolej’de İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Behçet Kemal Çağlar da o sıralarda kolejde edebiyat öğretmeniydi. Behçet Kemal Çağlar’ın beni her sabah selamlama biçimiyle Türkçe bir kayıt yaptım' dedi. NASA tarafından ilki 20 Ağustos 1977'de ardından ikincisi 5 Eylül 1977'de yollanan insansız uzay aracı Voyager'in asıl misyonu Jüpiter ve Satürn'ü takip etmekti. Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü Uzayda dolaşan Türkçe selamın sırrı çözüldü 40 yıldır uzayda dolaşan 'Sabah şerifleriniz hayrolsun' mesajının sırrı çözüldü. Gezegenimizden 20 milyar kilometre uzaklıkta bulunan uzay aracındaki Türkçe mesajın gizemi ise yıllar sonra ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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