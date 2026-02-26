Vakıf GYO’dan 780 milyonluk kâr

Bilanço yapısı, portföy çeşitliliği ve disiplinli nakit akışı yönetimi, ihtiyatlı risk yönetimi ve paydaşlarıyla kurduğu iletişim sayesinde 2025'te büyüme eğilimini korumayı başaran şirketin aktif büyüklüğü 31,1 milyar liraya ulaştı. Öz kaynaklarını 24,5 milyar liraya yükselten şirketin net dönem karı 780 milyon lira oldu. Müşteri beklentilerini merkeze alan esnek ödeme planları ve kampanyalarıyla kitlelere ulaşan şirket, geçen yıl satış ve kiralama faaliyetlerinden de 1,7 milyar lira hasılat elde etti.