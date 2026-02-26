Yeni Şafak
Vakıf GYO’dan 780 milyonluk kâr

04:0026/02/2026, jeudi
G: 26/02/2026, jeudi
Onur İncehasan
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Vakıf GYO) 2025 yılının finansal sonuçlarını açıkladı.

Bilanço yapısı, portföy çeşitliliği ve disiplinli nakit akışı yönetimi, ihtiyatlı risk yönetimi ve paydaşlarıyla kurduğu iletişim sayesinde 2025'te büyüme eğilimini korumayı başaran şirketin aktif büyüklüğü 31,1 milyar liraya ulaştı. Öz kaynaklarını 24,5 milyar liraya yükselten şirketin net dönem karı 780 milyon lira oldu. Müşteri beklentilerini merkeze alan esnek ödeme planları ve kampanyalarıyla kitlelere ulaşan şirket, geçen yıl satış ve kiralama faaliyetlerinden de 1,7 milyar lira hasılat elde etti.

PORTFÖYLERİMİZİN DEĞERİNİ ARTIRDIK

Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, 3,2 milyar liralık nakit varlığı, düşük borçluluk rasyosuna sahip bilanço yapısı ve öz kaynak tabanının da yardımıyla mevcut portföylerinin değerini artıran adımlar attıklarını belirtti. İncehasan, “Kira gelirimizin geçtiğimiz yıla kıyasla enflasyonun üzerinde, yüzde 24 oranında artış kaydetmesi, kira getirisi odaklı gelir modelimizin güçlendiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemlerde VSancaktepe Merkez projemizin, Kütahya'da kentsel dönüşüm kapsamında geliştireceğimiz yeni binamızın, mevcut kiralık gayrimenkullerimizin ve planlanan yeni yatırımlarımızın, kira gelirlerimiz üzerinde çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz" dedi.



#Vakıf GYO
#ekonomi
#Bilanço
#Onur İncehasan
